Popó anuncia aposentadoria, chora e se diz humilhado após confusão em luta

Tetracampeão mundial, Popó anunciou sua aposentadoria do boxe após mais de três décadas de carreira. Ele divulgou sua decisão na noite de hoje durante um evento em São Paulo.

O que aconteceu

Chorando, o baiano de 50 anos afirmou ter "pendurado as luvas" durante entrevista coletiva do Fight Music Show 7, realizada hoje em São Paulo. Ele, aliás, seria um dos protagonistas do evento marcado para o dia 1º, mas saiu do card diante de uma lesão na mão e da punição de 180 dias dada pelo Conselho Nacional de Boxe.

Popó ainda falou que passou por uma "humilhação" em sua última aparição nos ringues, no duelo contra Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night 2— o final do embate teve confusão generalizada, e os atletas acabaram agredidos (e machucados) por membros das duas equipes.

Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso para mim passar pelo que passei em cima daquele ringue, substituindo alguém para o evento acontecer. Não foi pelo dinheiro, não preciso do dinheiro — e passar pela aquela humilhação de o cara subir no ringue e me dar tanto soco. Foi uma das piores humilhações que tive como lutador. Esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje.