Popó anuncia aposentadoria do boxe e relembra confusão com Wanderlei: "Vergonhoso para mim"

Popó anunciou sua aposentadoria nesta segunda-feira, durante o evento de divulgação do Fight Music Show 7, em São Paulo. O boxeador afirmou estar envergonhado com a confusão após a luta com Wanderlei Silva, pelo Spaten Fight Night, e fez um desabafo do ocorrido.

O tetracampeão mundial, retirado da luta marcada contra o ex-BBB Diego Alemão após cirurgia na mão direita, também estava suspenso por conta da pancadaria com Wanderlei.

"Essa encarada aqui é uma encarada que a gente realmente mostra quem é quem, tem um empurrãozinho que é normal, mas vamos selar a paz. A gente viu o que aconteceu na luta passada, vamos ser diferentes hoje. Vamos tocar a mão, sem empurrão, sem falta de respeito, sem nada. Não precisa xingar, não precisa empurrar, não precisa disso. Hoje aqui a gente sela a paz em nosso boxe brasileiro... (se emociona). Vocês não têm ideia como foi vergonhoso para mim passar pelo que passei em cima daquele ringue, substituindo alguém para o evento acontecer. Não foi pelo dinheiro, não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação de o cara subir no ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador, e esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para mama, para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", declarou, muito emocionado.

Popó comentou que já provou tudo no boxe ao longo de sua carreira e que agora o momento é de curtir a vida ao lado da família.

"Para mim foi muito vergonhoso tudo o que passei dentro do ringue. Para minha família. Nunca saí machucado de uma luta de boxe, saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta, e hoje eu paro aqui e penduro as minhas luvas. Digo para vocês que o boxe parou para mim. Fiquei com uma vergonha tão grande que eu paro de lutar boxe, não tem mais porquê. Não tenho mais nada a provar para ninguém, foram sete campeonatos mundiais, fui supercampeão do mundo. Acabei de fazer 50 anos, tenho uma vida para curtir, tenho netos para curtir. Não vejo por que me expor tanto assim, como aconteceu naquela luta. Sei o que estou passando e sofrendo; nunca fui agredido daquela forma. Foi vergonhoso para mim, foi vergonhoso para o boxe. Eu não envergonhei o boxe, porque lutei boxe. Tenho vergonha do que fizeram comigo em cima do ringue como lutador de boxe. Então, hoje eu paro... (se emociona novamente). Sabe por que vocês falam para eu não parar? Porque vocês não têm 50 anos", completou.

O ex-boxeador de 50 anos já havia anunciado a aposentadoria em outubro do ano passado, afirmando que não enfrentaria mais lutadores profissionais. Porém, voltou atrás da decisão.