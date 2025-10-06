Topo

Com 7º bônus, Poatan já faturou mais R$ 1,8 milhão com prêmios no UFC

Alex Poatan nocauteou Magomed Ankalaev durante o UFC 320
06/10/2025 05h30

Alex "Poatan" Pereira recuperou o cinturão dos meio-pesados no UFC 320 ao nocautear Magomed Ankalaev na revanche contra o lutador russo em Las Vegas.

De quebra, conquistou o bônus de performance da noite, de 50 mil dólares, equivalente a mais de R$ 260 mil. Este foi seu sétimo bônus no UFC, o que totaliza 350 mil dólares (mais de R$ 1,8 milhão) só em premiações extras na organização.

O que aconteceu

Alex Poatan nocauteou Ankalaev ao 1 minuto e 20 segundos do 1º round da luta. Este foi o sexto bônus de performance faturado por Poatan no UFC, que também tem um bônus de luta da noite em seu cartel.

Das lutas que valeram o bônus de 50 mil dólares para o brasileiro, essa contra Ankalaev foi a mais rápida, o que rendeu 625 dólares por segundo - o equivalente a R$ 3.300 por segundo.

Ao todo, Poatan já faturou 350 mil dólares apenas com bônus desde que estreou no UFC, em 2021. A soma ultrapassa R$ 1,8 milhão na conversão para a moeda brasileira.

Os bônus de Poatan no UFC

Performance da Noite: Poatan x Andreas Michailidis - UFC 268, 6 de novembro de 2021
Nocaute aos 18 segundos do 2º round

Performance da Noite: Poatan x Sean Strickland - UFC 276, 2 de julho de 2022
Nocaute aos 2:36 do 1º round

Performance da Noite: Poatan x Israel Adesanya - UFC 281, 12 de novembro de 2022
Nocaute aos 2:01 do 5º round

Performance da Noite: Poatan x Jiri Procházka - UFC 295, 12 de novembro de 2023
Nocaute aos 4:08 do 2º round

Performance da Noite: Poatan x Jiri Procházka 2 - UFC 303, 29 de junho de 2024
Nocaute aos 13 segundos do 2º round

Luta da Noite: Poatan x Khalil Rountree - UFC 307, 5 de outubro de 2024
Nocaute aos 4:32 do 4º round

Performance da noite: Poatan x Ankalaev 2 - UFC 320, 4 de outubro de 2025
Nocaute aos 1:20 do 1º round

