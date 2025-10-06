Parte mental e física: o que Vojvoda pretende trabalhar durante data Fifa no Santos

O Santos foi derrotado pelo Ceará, na noite deste domingo, por 3 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral foram os responsáveis por balançar as redes na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O resultado encerrou uma sequência de cinco jogos sem derrotas do Peixe no torneio.

Além disso, esse foi o primeiro revés da equipe da Baixada Santista com o técnico Juan Pablo Vojvoda no comando. Até então, eram quatro empates (Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio) e uma vitória (São Paulo).

Como fica o Santos com o resultado?

A derrota deixa o Peixe com 28 pontos, na 16ª posição, a três pontos do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Depois da data Fifa, inclusive, o Peixe irá encarar o Leão, pela 29ª rodada, em briga direto para fugir do Z4. A equipe rubro-negra foi derrotada pelo Vasco na rodada.

Vovjoda quer recuperar parte mental e física

A data Fifa servirá para o Santos intensificar a recuperação de seus lesionados, sem se preocupar com uma preparação curta para a rodada seguinte. No Departamento Médico, estão os meias Victor Hugo e Neymar. O lateral Mayke também trata um desconforto muscular.

No período, Vojvoda não contará com Alexis Duarte, convocado à seleção do Paraguai. O zagueiro não deve voltar a tempo para atuar contra o Corinthians. Tiquinho Soares, suspenso, é baixa. Assim, o treinador deve fazer nova mudança no setor defensivo para o clássico alvinegro.

"Temos que trabalhar, observar bem para recuperar principalmente o mental e a parte física. Foi uma derrota depois de cinco jogos sem perder. Somos fortes, é uma competição em que vamos brigar até o fim. Cada ponto tem sua importância e vou usar essa semana para isso. Perdemos Tiquinho, Duarte temos uma concorrência aí na zaga... Basso, Luisão, Frías. Tenho que analisar bem e aí tomar decisões", disse Vojvoda.

Próximos jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Vila Belmiro, em Santos (SP)