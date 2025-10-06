Campeão da Série D 'fala alemão' e foi campeão nacional com apenas 12 anos

Mesmo ainda desconhecido por parte de muitos torcedores, o Barra FC desbancou o tradicional Santa Cruz após dois jogos e conquistou, no último fim de semana, o título da Série D. O clube de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi fundado em 2013 com DNA formador, mas deslanchou em pouco tempo em competições profissionais.

Conheça o Barra

O Pescador, como é conhecido, estreou em competições nacionais no ano passado e conquistou o acesso já no segundo ano disputando a Série D — a festa, aliás, teve direito a carreata por Balneário Camboriú. A equipe também acumula troféus divisões menores do estadual.

O Barra atua em uma arena que leva seu nome e que foi inaugurada em janeiro. O local fica às margens da BR-101, na divisa com Itajaí, e tem capacidade para 5,5 mil torcedores.

Arena Barra FC foi inaugurada em janeiro de 2025 e tem capacidade para 5,5 mil torcedores Imagem: Divulgação/Barra FC

Com estrutura moderna e certificado de clube formador da CBF, o Pescador mantém parceria com o TSG Hoffenheim, da Alemanha, e realiza intercâmbio de jogadores. A ligação foi iniciada em 2020.

Uma das transações realizadas com o acordo foi a do zagueiro Gabriel Jesus, revelação do Campeonato Catarinense de 2024. Ele se transferiu para o time europeu, que disputa a elite nacional, e hoje atua no futebol português.

A parceria não é feita à distância: executivos alemães estão presentes no dia a dia do Barra — Sebastian Bacher, por exemplo, é diretor-geral do clube presidido pelo brasileiro Bene Pereira Sobrinho.

Além dos alemães, o Barra tem laços com o Académico de Viseu, da 2ª divisão portuguesa, e já negociou vários atletas de base com os europeus.

Ascensão rápida

Apesar do foco na formação de jogadores, o Barra começou a colher frutos cedo atuando no ambiente profissional.

Com 12 anos de fundação, o time é o segundo mais precoce a conquistar um título de Série D, atrás apenas do Retrô, de Pernambuco, que foi campeão da 4ª divisão nacional com oito anos de existência.

Eduardo Souza, técnico do Barra FC, renovou para 2026 Imagem: Reprodução/Instagram

A campanha na primeira fase da Série D teve oito vitórias, dois empates e quatro derrotas em 14 jogos. Nas fases de mata-mata, desbancou Cascavel, Ceilândia e Inter de Limeira, até chegar à final e derrotar o Santa Cruz, com direito a vitória dentro da Arena Pernambuco no duelo de ida das finais.

O Barra encerrou seu calendário, mas já se programa para 2026: ex-Marcílio Dias, o técnico Eduardo Souza, por exemplo, acertou sua renovação para a próxima temporada. O ano terá o