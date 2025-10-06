Topo

Palmeiras se reapresenta com lista de desfalques e começa preparação para pegar o Juventude

06/10/2025 15h03

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, após a virada por 3 a 2 sobre o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira terá que montar o quebra-cabeça para escalar sua equipe para enfrentar o Juventude em jogo atrasado da 12ª rodada.

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo era para ter acontecido em junho, mas foi adiado devido à participação do Verdão na Copa do Mundo de Clubes.

Reapresentação tem lista extensa de desfalques

Os desfalques do dia foram os atletas convocados pelas respectivas seleções para a disputa de amistosos nesta data Fifa: Gustavo Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez (Uruguai) e Facundo Torres (Uruguai).

Além deles, o atacante Ramón Sosa, que sofreu um edema na coxa esquerda, foi baixa na atividade.

Abel terá que montar um quebra-cabeça para escalar o time

Para o jogo contra o Juventude, Abel Ferreira terá desfalques em quase todos os setores. Na zaga, não terá Gustavo Gómez; no meio, conta com as baixas de Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (convocados) e Evangelista (lesionado); no ataque, não terá Flaco López (convocado), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (lesionado) e Ramón Sosa (lesionado).

Além disso, segue com dúvida na lateral direita. Khellven avançou na recuperação de um trauma no pé, mas ainda é dúvida. A tendência é que Abel Ferreira utilize mais atletas do sub-20. Outra opção é improvisar algumas peças.

Veja a lista completa de desfalques do Palmeiras

  • Gustavo Gómez (convocação - Paraguai/suspenso)

  • Emiliano Martínez (convocação - Uruguai/suspenso)

  • Aníbal Moreno (convocação - Argentina)

  • Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita)

  • Facundo Torres (convocação - Uruguai)

  • Ramón Sosa (edema na coxa esquerda)

  • Flaco López (convocação - Argentina)

  • Vitor Roque (suspenso)

  • Paulinho (cirurgia na perna direita)

