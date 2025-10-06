Palmeiras provoca São Paulo e indica "choro" em reclamações contra a arbitragem: "Previsão de chuva"

O Palmeiras venceu o São Paulo, no domingo, por 3 a 2, de virada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clima seguiu quente mesmo após o apito final, com a repercussão das polêmicas de arbitragem e fortes cobranças do Tricolor e outros clubes sobre o assunto. Nesta segunda-feira, o Verdão provocou o rival.

Nas redes sociais, o Verdão publicou um print da previsão do tempo da semana, fazendo referência ao "choro" dos são-paulinos com as críticas à arbitragem do clássico. Na imagem, aparecem nuvens carregadas, formando um "rosto" com lágrimas.

"Apesar do calor intenso, a previsão da semana é de chuva em algumas regiões de São Paulo. Muito cuidado, família!"

Apesar do calor intenso, a previsão da semana é de chuva em algumas regiões de São Paulo. Muito cuidado, família! ?? pic.twitter.com/zcI9q4Ty8c ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 6, 2025

Palmeiras sai perdendo por 2 a 0 e vence de virada

O Palmeiras saiu perdendo no primeiro tempo, por 2 a 0, com gols de Luciano e Tapia. No intervalo, as mudanças de Abel funcionaram e o clube buscou a virada, por 3 a 2. Vitor Roque, Flaco López e Ramón Sosa decidiram o jogo em um intervalo de quase 20 minutos.

As polêmicas de São Paulo x Palmeiras

O São Paulo cobrou um possível pênalti de Allan em cima de Tapia quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o Tricolor. O clube ainda reclamou de uma falta não marcada no lance do gol do Palmeiras, uma não expulsão de Andreas Pereira, uma cotovelada e um pisão de Gustavo Gómez em Gonzalo Tapia e um carrinho de Raphael Veiga em Enzo.

Por sua vez, o Palmeiras também fez reclamações: as não expulsões do meio-campista Bobadilla e do zagueiro Alan Franco, por uma cotovelada no rosto do atacante Ramón Sosa.

Árbitros afastados

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tomou uma decisão após as polêmicas de arbitragem do final de semana no Brasileirão 2025 e afastou os árbitros centrais e de vídeo (VAR) de São Paulo x Palmeiras e de Red Bull Bragantino x Grêmio.