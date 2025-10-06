Palmeiras vê hipocrisia do São Paulo e diz: rivais tentam 'instaurar caos'

O Palmeiras emitiu uma nota na tarde de hoje em relação às polêmicas de arbitragem ocorridas durante o clássico contra o São Paulo, que acabou em 3 a 2 para o alviverde e que contou com uma série de reclamações diante da atuação de Ramon Abatti Abel.

O que aconteceu

Sem iniciar o texto citando o Tricolor, o Palmeiras disse que alguns clubes têm "intuito de instaurar o caos" diante do que considera uma "pressão descomunal" sobre os árbitros.

O alviverde, na continuação da nota, reforçou a "virada épica" ocorrida no Choque-Rei e disse que é "demasiado cômodo" creditar o tropeço do São Paulo a uma "decisão" do juiz — o time de Abel Ferreira marcou três vezes em 20 minutos e venceu por 3 a 2 dentro do Morumbis.

O Palmeiras ainda falou em hipocrisia diante do silêncio com "marcações desfavoráveis" de Ramon Abatti Abel no clássico em questão, citando as não expulsões de Bobadilla e Alan Franco como exemplos.

Por fim, o clube afirmou ser favorável à profissionalização da arbitragem e, além de pedir providências ao STJD sobre as acusações, finalizou falando que "o desenvolvimento do futebol brasileiro está acima de qualquer interesse individual."

Leia a nota do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente, e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição.

É demasiado cômodo creditar a uma decisão do árbitro - e somente a ela - uma virada épica, conquistada com o gosto do suor e três gols anotados em um intervalo de 19 minutos. Até porque também houve marcações da arbitragem desfavoráveis ao Palmeiras, como as não expulsões do meio-campista Bobadilla e do zagueiro Alan Franco, que desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramón Sosa em um lance sonegado pelo VAR - e ignorado pelos hipócritas da ocasião.

Cabe salientar que, mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terceiriza sua responsabilidade nos momentos adversos. Essa postura, por sinal, ajuda a explicar o sucesso que temos obtido ao longo dos últimos anos: olhamos sempre para nós mesmos e trabalhamos sem buscar subterfúgios nem construir desculpas para as nossas derrotas.

O Palmeiras, como se sabe, é amplamente favorável à profissionalização dos árbitros e defende mais investimentos em tecnologia e na formação da categoria, entre outras melhorias. O nosso compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro está acima de qualquer interesse individual. Por essa razão, aliás, o Palmeiras, entre os candidatos ao título da Série A, será o único clube a atuar durante a atual Data Fifa, mesmo com a equipe extremamente desfalcada em razão de atletas convocados para suas seleções.

Compreendemos que o crescimento coletivo da nossa indústria exige renúncias, espírito de colaboração e o fim do egoísmo que, lamentavelmente, ainda norteia a conduta de dirigentes que ora apelam à gritaria, ora recorrem a acusações sem provas para justificar resultados negativos. Neste sentido, esperamos que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) seja enérgico com aqueles que, de forma irresponsável, lançam suspeitas indevidas sobre pessoas e instituições