Palmeiras enfrentará Juventude sem volantes e dupla de ataque titular; entenda
Nesta Data Fifa, o Palmeiras enfrentará o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser favorito, o Verdão terá quatro desfalques no time titular, e Abel Ferreira não contará com seus principais jogadores em dois setores para o duelo contra a equipe gaúcha.
Com a convocação do Uruguai na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras confirmou as baixas de Emiliano Martínez e Facundo Torres. O volante já não estaria apto para encarar o Juventude devido ao terceiro cartão amarelo recebido contra o São Paulo.
Veja a lista completa:
- Gustavo Gómez (convocação - Paraguai / suspenso)
- Khellven (lesão no pé)
- Emiliano Martínez (convocação - Uruguai / suspenso)
- Aníbal Moreno (convocação - Argentina)
- Lucas Evangelista (lesão na coxa direita)
- Facundo Torres (convocação - Uruguai)
- Ramón Sosa (convocação - Paraguai)
- Flaco López (convocação - Argentina)
- Vitor Roque (suspenso)
- Paulinho (cirurgia na perna direita).
Setores em falta
Por conta dos desfalques, o Palmeiras encara o Juventude sem nenhum volante de origem disponível. Sem Aníbal, Emiliano e Evangelista, Abel Ferreira será obrigado a usar a criatividade e recorrer às peças do elenco em outras posições. O português pode improvisar os zagueiros Bruno Fuchs ou Micael, ou dar uma chance a Coutinho, volante da base que integrou a Seleção Brasileira eliminada na fase de grupos do Mundial Sub-20.
Além dos volantes, Abel Ferreira perdeu a dupla de ataque titular, responsável por 15 dos últimos 24 gols do Palmeiras. Sem Flaco e Roque, o Verdão terá à disposição apenas Luighi, que, assim como Coutinho, estava na Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial.
Como o técnico também não contará com os pontas Torres, Paulinho e Sosa, é esperado que Bruno Rodrigues, contratado em 2024 e com apenas dois jogos pelo clube, possa ganhar uma chance no duelo com o Juventude.
Como fica o time?
Com dez desfalques, Abel Ferreira deve armar o time com: Weverton; Piquerez, Micael, Murilo e Giay; Bruno Fuchs (Coutinho), Andreas Pereira, Felipe Anderson, Maurício e Raphael Veiga; Luighi.Líder do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, o Palmeiras volta a campo neste sábado, diante do Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do torneio nacional. Caso vença, o Verdão abrirá três pontos de vantagem e duas vitórias a mais que o segundo colocado, o Flamengo.