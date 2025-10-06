Topo

Palmeiras enfrentará Juventude sem volantes e dupla de ataque titular; entenda

06/10/2025 11h09

Nesta Data Fifa, o Palmeiras enfrentará o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser favorito, o Verdão terá quatro desfalques no time titular, e Abel Ferreira não contará com seus principais jogadores em dois setores para o duelo contra a equipe gaúcha.

Com a convocação do Uruguai na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras confirmou as baixas de Emiliano Martínez e Facundo Torres. O volante já não estaria apto para encarar o Juventude devido ao terceiro cartão amarelo recebido contra o São Paulo.

Assim, os dois jogadores se juntam a outros cinco desfalques do Palmeiras por conta de suspensões ou convocações. O Verdão também não terá três atletas à disposição por lesão.

Veja a lista completa:

  • Gustavo Gómez (convocação - Paraguai / suspenso)

  • Khellven (lesão no pé)

  • Emiliano Martínez (convocação - Uruguai / suspenso)

  • Aníbal Moreno (convocação - Argentina)

  • Lucas Evangelista (lesão na coxa direita)

  • Facundo Torres (convocação - Uruguai)

  • Ramón Sosa (convocação - Paraguai)

  • Flaco López (convocação - Argentina)

  • Vitor Roque (suspenso)

  • Paulinho (cirurgia na perna direita).

Setores em falta

Por conta dos desfalques, o Palmeiras encara o Juventude sem nenhum volante de origem disponível. Sem Aníbal, Emiliano e Evangelista, Abel Ferreira será obrigado a usar a criatividade e recorrer às peças do elenco em outras posições. O português pode improvisar os zagueiros Bruno Fuchs ou Micael, ou dar uma chance a Coutinho, volante da base que integrou a Seleção Brasileira eliminada na fase de grupos do Mundial Sub-20.

Além dos volantes, Abel Ferreira perdeu a dupla de ataque titular, responsável por 15 dos últimos 24 gols do Palmeiras. Sem Flaco e Roque, o Verdão terá à disposição apenas Luighi, que, assim como Coutinho, estava na Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial.

Como o técnico também não contará com os pontas Torres, Paulinho e Sosa, é esperado que Bruno Rodrigues, contratado em 2024 e com apenas dois jogos pelo clube, possa ganhar uma chance no duelo com o Juventude.

Como fica o time?

Com dez desfalques, Abel Ferreira deve armar o time com: Weverton; Piquerez, Micael, Murilo e Giay; Bruno Fuchs (Coutinho), Andreas Pereira, Felipe Anderson, Maurício e Raphael Veiga; Luighi.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, o Palmeiras volta a campo neste sábado, diante do Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do torneio nacional. Caso vença, o Verdão abrirá três pontos de vantagem e duas vitórias a mais que o segundo colocado, o Flamengo.

