Palmeiras enfrentará Juventude sem volantes e dupla de ataque titular; entenda

Nesta Data Fifa, o Palmeiras enfrentará o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser favorito, o Verdão terá quatro desfalques no time titular, e Abel Ferreira não contará com seus principais jogadores em dois setores para o duelo contra a equipe gaúcha.

Com a convocação do Uruguai na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras confirmou as baixas de Emiliano Martínez e Facundo Torres. O volante já não estaria apto para encarar o Juventude devido ao terceiro cartão amarelo recebido contra o São Paulo.

? ?????????? Estos son los futbolistas citados por Marcelo Bielsa para disputar la Fecha FIFA de octubre en Malasia. ? https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/rRf6Rcs9bn ? Selección Uruguaya (@Uruguay) October 6, 2025

Assim, os dois jogadores se juntam a outrosdo Palmeiras por conta de. O Verdão também não terá

Veja a lista completa:

Gustavo Gómez (convocação - Paraguai / suspenso)

Khellven (lesão no pé)

Emiliano Martínez (convocação - Uruguai / suspenso)

Aníbal Moreno (convocação - Argentina)

Lucas Evangelista (lesão na coxa direita)

Facundo Torres (convocação - Uruguai)

Ramón Sosa (convocação - Paraguai)

Flaco López (convocação - Argentina)

Vitor Roque (suspenso)

Paulinho (cirurgia na perna direita).

Setores em falta

Por conta dos desfalques, o Palmeiras encara o Juventude sem nenhum volante de origem disponível. Sem Aníbal, Emiliano e Evangelista, Abel Ferreira será obrigado a usar a criatividade e recorrer às peças do elenco em outras posições. O português pode improvisar os zagueiros Bruno Fuchs ou Micael, ou dar uma chance a Coutinho, volante da base que integrou a Seleção Brasileira eliminada na fase de grupos do Mundial Sub-20.

Além dos volantes, Abel Ferreira perdeu a dupla de ataque titular, responsável por 15 dos últimos 24 gols do Palmeiras. Sem Flaco e Roque, o Verdão terá à disposição apenas Luighi, que, assim como Coutinho, estava na Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial.

Como o técnico também não contará com os pontas Torres, Paulinho e Sosa, é esperado que Bruno Rodrigues, contratado em 2024 e com apenas dois jogos pelo clube, possa ganhar uma chance no duelo com o Juventude.

Como fica o time?

Com dez desfalques, Abel Ferreira deve armar o time com: Weverton; Piquerez, Micael, Murilo e Giay; Bruno Fuchs (Coutinho), Andreas Pereira, Felipe Anderson, Maurício e Raphael Veiga; Luighi.

Pra quem não viu, tá aí: a tabela 100% ATUALIZADA! ? pic.twitter.com/FtFlhrQTU9 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 6, 2025

, o Palmeiras volta a campo neste sábado, diante do Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do torneio nacional. Caso vença, o Verdãoque o segundo colocado, o Flamengo.