Memphis diz ter passaporte roubado e atrasa chegada à seleção holandesa

Memphis diz que teve passaporte roubado antes de se apresentar à Holanda - REBECA SCHUMACKER/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Memphis diz que teve passaporte roubado antes de se apresentar à Holanda Imagem: REBECA SCHUMACKER/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 12h05

O atacante Memphis Depay alegou que teve o passaporte roubado e não viajou a tempo para se apresentar à seleção holandesa hoje.

O que aconteceu

Memphis tinha viagem marcada para a noite de ontem, em São Paulo. O holandês, no entanto, não encontrou seu passaporte, não pôde embarcar e avisou a Real Associação Holandesa de Futebol.

O jogador [Memphis] anunciou que seu passaporte havia sido roubado, impedindo-o de pegar seu voo programado para domingo à noite do Brasil. Ele está fazendo todo o possível para chegar à Holanda o mais rápido possível. Ele deve, portanto, ser capaz de se juntar à equipe em breve. Federação Holandesa de Futebol, em comunicado

A situação foi lamentada pelo técnico Ronald Koeman. Ele esperava contar com todo o elenco disponível para o início dos trabalhos hoje.

É lamentável. Em primeiro lugar para Memphis, mas também para nós. É natural querer começar a se preparar para a Data Fifa com um elenco completo. Mas há circunstâncias que estão além do nosso controle. Esperamos que ele possa se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível. Ronald Koeman

Memphis foi convocado para os jogos contra Malta [quinta-feira] e Finlândia [domingo], pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção holandesa lidera o seu grupo e, hoje, estaria classificada para o Mundial do ano que vem.

Esta será a primeira Data Fifa de Memphis após ele se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. No mês passado, ele chegou aos 52 gols e se isolou no topo, ultrapassando Robin van Persie.

Esporte

