Médico da Seleção celebra volta à Coreia do Sul e ao Japão: "Boas recordações"

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, celebrou o retorno da Canarinho à Coreia do Sul e ao Japão. Ele fez parte da comissão técnica pentacampeã da Copa do Mundo de 2002, disputada justamente nos dois países asiáticos.

"Voltar para a Coreia do Sul e o Japão é uma emoção muito grande para mim. Só tenho boas recordações. Em 2002, era a minha primeira Copa do Mundo, e tivemos a alegria e o privilégio de trabalhar com aquela equipe e sermos pentacampeões aqui. Sempre fico muito feliz de estar de volta, lembro de muita coisa, e agora, às vésperas de outra Copa do Mundo. Que traga bons fluidos e boas energias para a gente seguir nessa caminhada", disse o médico, em entrevista à CBF TV.

Rodrigo Lasmar irá para sua quinta Copa do Mundo em 2026. O médico relembrou a primeira participação com carinho e destacou a importância daquele momento.

"Foi muito tempo junto, né? São muitas histórias, era tudo inédito para mim. Eu era muito jovem e tive a oportunidade de estar junto da Seleção Brasileira, que era um grande sonho. No final, ainda conseguimos o título, que foi emocionante. Lembro claramente do dia, de todos os detalhes daquele dia especial, que marcou a minha carreira como médico e como grande torcedor da nossa Seleção", lembrou.

Trajetória na Seleção Brasileira

Rodrigo Lasmar chegou à Seleção Brasileira em 2001, aos 25 anos. Na época, integrou o departamento médico comandado por José Luiz Runco.

Ao recordar a Copa de 2002, Lasmar resgatou uma foto com a taça do Mundial.

"A foto é da gente no vestiário, com a medalha e a taça na mão. Eu estava novinho, essa foto é muito bacana. Espero, se Deus quiser, no ano que vem, que a gente possa levantar essa taça de novo, com a medalha no peito. São motivos de muito orgulho e alegria", concluiu.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), contra a Coreia do Sul, no Seoul World Cup Stadium, em Seul (COR).

Depois disso, a equipe irá para o Japão encarar os japoneses na próxima terça-feira (14), às 7h30, no Estádio de Tóquio.