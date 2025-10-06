Topo

Matheus Henrique sofre fraturas nas costelas e só deve voltar a jogar pelo Cruzeiro em 2026

06/10/2025 17h20

O Cruzeiro não deverá contar mais no Campeonato Brasileiro com Matheus Henrique. O clube mineiro informou, nesta segunda-feira, que o volante sofreu fraturas nas costelas e vai passar por tratamento da lesão sofrida no empate, por 1 a 1, com o Sport, neste domingo, no Mineirão.

"O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram a fratura completa de dois arcos costais do lado esquerdo do tórax. O tratamento indicado para o caso é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, e será realizado no Departamento de Saúde e Performance do clube", escreveu o clube mineiro em suas redes sociais.

Diante do Sport, o meio-campista sofreu com as dores e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, deixando o gramado chorando para dar lugar a Christian.

Os últimos meses têm sido complicados para Matheus Henrique. No fim do ano passado, o jogador se machucou no mesmo lugar na decisão da Copa Sul-Americana, frente ao Racing.

Já no primeiro semestre, o volante teve de ser submetido a uma cirurgia no joelho direito, após lesão sofrida em jogo da Sul-Americana, diante do Mushuc Runa, do Equador.

