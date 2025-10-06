Topo

Esporte

Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela assim como em 2024

Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela contra o Sport - Gilson Lobo/AGIF
Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela contra o Sport Imagem: Gilson Lobo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

06/10/2025 00h08

O Cruzeiro sofreu uma baixa no empate por 1 a 1 com o Sport neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. O meia Matheus Henrique sofreu uma fratura na costela durante a partida.

A informação foi confirmada pelo técnico Leo Jardim. Em 2024, na final da Sul-Americana contra o Racing, o meia do Cruzeiro já havia sofrido uma lesão semelhante.

Relacionadas

Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica e vira líder

Ceará vence Santos do freguês Vojvoda, que perde a 1ª no comando do Peixe

Bahia vence um Flamengo com dois expulsos e confirma liderança do Palmeiras

O que aconteceu

Matheus Henrique sofreu a lesão e precisou ser substituído aos 16 minutos do 1º tempo, quando a partida estava 0 a 0.

O jogador deixou o gramado do Mineirão aos prantos. A lesão ocorreu no momento em que o meia deu um carrinho em Derik, atacante do Sport, no campo de defesa.

Essa não é a primeira vez que o jogador tem problemas com esse tipo de lesão. O atleta já havia sofrido uma fratura na costela na final da Copa Sul-Americana de 2024, quando o Cruzeiro perdeu a decisão para o Racing. A lesão só foi constatada dois dias depois naquela ocasião.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Em súmula, árbitro relata xingamentos de dirigentes do São Paulo após clássico

Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela assim como em 2024

'Não foi inexperiente': Casão defende Danilo em lance de expulsão

Veja todos os gols da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas

CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Bragantino

'Cara de campeão': Colunistas exaltam vitória do Palmeiras

CBF decide afastar árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio

José Boto, diretor do Flamengo, contesta arbitragem de São Paulo x Palmeiras: "Não cheira bem"

Vojvoda admite atuação ruim do Santos em derrota para o Ceará: "Não fizemos bom jogo"

Paulo Henrique, do Vasco, é convocado por Ancelotti para a seleção na vaga de Wesley