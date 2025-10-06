Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofre fratura na costela assim como em 2024

O Cruzeiro sofreu uma baixa no empate por 1 a 1 com o Sport neste domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. O meia Matheus Henrique sofreu uma fratura na costela durante a partida.

A informação foi confirmada pelo técnico Leo Jardim. Em 2024, na final da Sul-Americana contra o Racing, o meia do Cruzeiro já havia sofrido uma lesão semelhante.

O que aconteceu

Matheus Henrique sofreu a lesão e precisou ser substituído aos 16 minutos do 1º tempo, quando a partida estava 0 a 0.

O jogador deixou o gramado do Mineirão aos prantos. A lesão ocorreu no momento em que o meia deu um carrinho em Derik, atacante do Sport, no campo de defesa.

Essa não é a primeira vez que o jogador tem problemas com esse tipo de lesão. O atleta já havia sofrido uma fratura na costela na final da Copa Sul-Americana de 2024, quando o Cruzeiro perdeu a decisão para o Racing. A lesão só foi constatada dois dias depois naquela ocasião.