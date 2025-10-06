'Calmos e felizes', posta Leila após vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, optou por não entrar no tema de arbitragem um dia após a vitória do alviverde sobre o São Paulo, em jogo ocorrido ontem pelo Brasileirão que contou com polêmicas envolvendo Ramon Abatti Abel.

O que Leila escreveu?

A mandatária apareceu nas instalações do Palmeiras em um post publicado em seu Instagram. Na imagem, ela está apoiada em um gol em dimensões reduzidas — utilizado, geralmente, em atividades internas dos atletas.

"Estamos calmos e felizes", escreveu Leila na legenda da foto, dando ênfase na palavra "calmos" ao usar letras maiúsculas.

Ela ainda exaltou a "vitória gigante" do Palmeiras no Choque-Rei e lembrou os torcedores sobre o próximo compromisso do clube, no sábado, contra o Juventude, no sábado.

Nota do clube

Em meio ao post de Leila, o Palmeiras divulgou uma nota oficial sobre as reclamações diante da arbitragem de Ramon Abatti Abel no clássico envolvendo as equipes paulistas.

O clube sinalizou "hipocrisia" do São Paulo ao não abordar outras decisões do juiz e cravou que alguns clubes têm "intuito de instaurar o caos" diante do que considera uma "pressão descomunal" sobre os árbitros.