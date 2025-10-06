Jiri Prochazka explica choro ao assistir nocaute de Alex Poatan no UFC 320
Muitas cenas chamaram a atenção durante a disputa da revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320, vencida pelo brasileiro no último sábado (4), em Las Vegas (EUA). Porém, um episódio em especial roubou a cena: a reação emocionada de Jiri Prochazka ao nocaute aplicado por 'Poatan', que reconquistou o cinturão meio-pesado (93 kg) da companhia.
Em pé, praticamente na beira do octógono montado na 'T-Mobile Arena', após vencer seu duelo contra Khalil Rountree Jr no card principal do mesmo evento, Jiri não desgrudava os olhos da disputa entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, e parecia torcer para o striker paulista. Ao ser confirmada a vitória, por nocaute técnico, do brasileiro, Prochazka aplaudiu e não fez questão de esconder as lágrimas - uma emoção que deixou parte da comunidade do MMA curiosa (veja abaixo).
Issso porque, além de rival de divisão e forte candidato a próximo desafiante ao título dos meio-pesados, que voltou para as mãos de Poatan, Jiri Prochazka já foi derrotado pelo atleta brasileiro duas vezes, ambas em disputas de cinturão. Mesmo assim, e sem ter nenhum histórico dentro do cage contra Ankalaev, o lutador tcheco deixou claro que se emocionou com o triunfo de Alex, e explicou o motivo por trás de tal sentimento.
"Você sabe, ganhar e perder, que seja. Mas Alex e sua equipe, Glover Teixeira e todos esses caras, nós temos um bom relacionamento com eles, com a minha equipe. Eu realmente queria que ele vencesse por todas essas besteiras que Ankalaev escreveu antes, todas essas bobagens... O que ele disse sobre si mesmo, sobre os outros. Foi por isso que fiquei feliz (com a vitória de Poatan). Porque eu vi um Alex realmente irritado indo para cima, atropelando o Ankalaev", justificou Jiri, na coletiva de imprensa pós-UFC 320.
Próximo adversário de Alex Poatan?
Apesar do bom relacionamento entre os dois e suas respectivas equipes, Jiri Prochazka pode ser o próximo adversário de Alex Poatan dentro do octógono mais famoso do mundo. Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking meio-pesado do UFC, o lutador tcheco vem de duas vitórias por nocaute - sobre Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr - que o colocam como um dos principais favoritos ao posto de próximo desafiante da categoria.
Contra o tcheco, no entanto, pesa o fato dele já ter sido superado por Alex Pereira em outras duas oportunidades no passado, ambas em disputas de título, e por nocaute, em 2023 e 2024. Também correm por fora na busca pelo 'title shot' o neozelandês Carlos Ulberg, que vem em franca ascensão na categoria, e o próprio Magomed Ankalaev, que possui um trunfo na sua campanha: o placar empatado no retrospecto contra Poatan (1 a 1).
Jiri Prochazka was brought to tears after watching Alex Pereira's knockout ? pic.twitter.com/QFJ2eHDXLA
- Happy Punch (@HappyPunch) October 5, 2025
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok