Inglaterra altera lista de convocados após lesão de Reece James; confira

Nesta segunda-feira, a seleção inglesa anunciou que o lateral-direito Reece James foi cortado da lista de convocados do técnico Thomas Tuchel por conta de uma lesão. Assim, o capitão do Chelsea será desfalque para o amistoso contra o País de Gales e também para o duelo das Eliminatórias da Copa do Mundo, diante da Letônia.

Em seu lugar, foi convocado o jovem Nico O'Reilly, do Manchester City. A promessa de 20 anos é originalmente meio-campista, mas também pode atuar como lateral esquerdo. Esta é a primeira convocação do jogador da equipe de Guardiola.

A squad update from St. George's Park, as Nico O'Reilly is added to our #ThreeLions squad, with Reece James withdrawing through injury. ? England (@England) October 6, 2025

Crise de lesões

É o segundo jogador que Thomas Tuchel perde para a próxima Data Fifa. Além de Reece James, o meia Cole Palmer, também do Chelsea, se machucou antes da convocação e ficou fora da lista.

Enquanto a lesão de Palmer foi diagnosticada como uma contusão na virilha, que deve afastá-lo dos gramados por cerca de três semanas, ainda não há prazo definido para o retorno de James.

O capitão do Chelsea chegou a publicar, em suas redes sociais, uma imagem mostrando o estado da perna após o emocionante duelo contra o Liverpool, que terminou com vitória dos Blues.

Perna de Reece James após o duelo com o Liverpool. (Foto: Reprodução / Reece James)

Como fica a Inglaterra?

Com a ausência de um dos protagonistas do elenco, é esperado que Tuchel promova um rodízio para testar opções na equipe inglesa.

No amistoso contra o País de Gales, a tendência é que o lateral Djed Spence, do Tottenham, ganhe espaço.

Assim, uma provável escalação da Inglaterra conta com: Pickford; Lewis-Skelly, Guéhi, Stones (Burn) e Spence; Rice, Henderson e Eze; Saka, Rashford e Kane.

Fase da Inglaterra

Líder do Grupo K nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, com 15 pontos em cinco jogos, a Inglaterra pode garantir a vaga no Mundial nesta Data Fifa.

Caso vença a Letônia fora de casa, a equipe de Tuchel carimba o passaporte para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A seleção inglesa volta a campo nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), quando recebe o País de Gales em amistoso no Estádio de Wembley.