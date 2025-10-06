Imprensa argentina repercute arbitragem do Brasileirão: 'Escândalo'
O caminhão de polêmicas de arbitragem na rodada do Brasileirão e o afastamento dos árbitros envolvidos nos jogos com mais reclamações virou tema da imprensa argentina. O jornal 'Olé' classificou como 'escândalo' a reciclagem dos árbitros.
O que aconteceu
O jornal argentino repercutiu o 'afastamento para aperfeiçoamento' anunciado pela CBF a Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, árbitro e VAR do clássico entre São Paulo e Palmeiras e Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior, árbitro e VAR do jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que alguns árbitros passarão por treinamento, aperfeiçoamento e avaliação interna para retornarem à arbitragem após um fim de semana repleto de polêmicas.
Jornal Olé, sobre arbitragem brasileira
O periódico registrou ainda os protestos de gremistas, que picharam os muros da CBF reclamando das decisões de arbitragem contra o time.
Enquanto isso, torcedores do clube gaúcho reclamaram na entrada da CBF, jogando notas falsas.
Olé, sobre protesto gremista