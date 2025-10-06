Grêmio vai à CBF para manifestar indignação e pedir anulação dos cartões recebidos em Bragança

A diretoria do Grêmio continua inconformada com os acontecimentos de sábado, em Bragança Paulista, durante a derrota, por 1 a 0, para o Red Bull Bragantino, com direito a gol nos acréscimos do segundo tempo.

Em sua redes sociais, o clube gaúcho manifestou "sua indignação com a sequência de erros graves de arbitragem que têm prejudicado diretamente o Clube nas competições nacionais ao longo da temporada de 2025".

Segundo levantamento do clube, "somente neste ano, o Grêmio registrou 15 equívocos significativos, devidamente documentados, que influenciaram resultados de partidas e causaram impactos desportivos, econômicos e institucionais".

A 'gota d'água' para a revolta gaúcha foram dois "erros" cometidos no jogo com o Red Bull Bragantino. A expulsão do zagueiro Kannemann e a marcação do pênalti, convertido aos 60 minutos do segundo tempo, que ocasionaram cinco medidas apresentadas pelos gremistas:

1. O Grêmio solicitou, por meio de ofício encaminhado ao Departamento de Competições (DCO) da CBF, a anulação dos cartões aplicados aos atletas Walter Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo) na partida contra o Bragantino.

2. O Clube adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para evitar que seus atletas e o Grêmio sejam duplamente punidos - primeiro, pelo erro em campo, e depois, pela consequente suspensão na próxima partida.

3. O Grêmio transformará sua indignação em um movimento nacional pela qualificação da arbitragem, com o objetivo de reduzir a margem de erro, preservar a lisura das competições e valorizar o futebol brasileiro.

4. O executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, encontra-se no Rio de Janeiro para tratar dos erros cometidos e propor à Comissão de Arbitragem da CBF medidas de qualificação da arbitragem nacional. Iniciativa semelhante já havia sido realizada em maio deste ano, em ação liderada pelo presidente Alberto Guerra e pelo coordenador técnico Luiz Felipe Scolari.

5. Outras ações complementares estão sendo avaliadas e serão divulgadas oportunamente.