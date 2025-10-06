Grêmio denuncia 15 supostos erros de arbitragem e cobra medidas da CBF

O Grêmio demonstrou insatisfação com a arbitragem do futebol brasileiro nesta segunda-feira. Por meio de nota oficial, o presidente Alberto Guerra denunciou 15 lances em que teriam ocorrido erros que prejudicaram o Tricolor Gaúcho e cobrou medidas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A revolta do clube acontece dois dias após lances polêmicos na derrota para o Red Bull Bragantino, no último sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não concordou com a marcação do pênalti a favor do Massa Bruta, que aconteceu após a bola resvalar no braço de Marlon, nos minutos finais do jogo, e com a expulsão de Kannemann, no primeiro tempo.

Entre os supostos erros, estão lances em partidas contra Flamengo, Internacional, Vitória, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Mirassol e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e CSA, pela Copa do Brasil. O clube reclamou de lances nos dois embates contra o Colorado e o Peixe.

Se contarmos apenas os jogos em competições nacionais neste ano, foram 15 erros claríssimos em lances cruciais que prejudicaram o Grêmio. Isso não é aceitável! Precisamos de mudanças urgentes, não só pelo Grêmio, mas por todo o futebol brasileiro.#ArbitragemProfissional pic.twitter.com/wj93ncxF20 ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 6, 2025

O clube gaúcho também informou que adotará quatro medidas devido aos supostos erros. Primeiro, o time enviou um ofício à CBF para anular os cartões de Marlon (amarelo) e Kannemann (vermelho) recebidos na última rodada e, por consequência, a suspensão dos jogadores na próxima partida. Além disso, tomará todas as medidas jurídicas cabíveis para não ser punido.

Depois, Guerra afirmou que transformará a indignação em movimento nacional pela qualificação da arbitragem, que será tratada pelo executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, com a Comissão de Arbitragem da CBF. O dirigente está no Rio de Janeiro para tratar dos supostos erros. Por fim, o clube está avaliando outras medidas que serão divulgadas em breve.

Reclamação após o jogo

Logo após o apito final em Bragança Paulista, Marlon desabafou contra a arbitragem e disse que o Grêmio está sendo roubado no Brasileirão. Na coletiva de imprensa, o diretor de futebol do clube, Guto Peixoto, também teceu duras críticas à arbitragem.

Árbitro afastado

A CBF afastou o árbitro paranaense Lucas Casagrande, responsável pelo apito no jogo deste sábado, além de Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE), árbitro do VAR.

Veja a nota do Grêmio na íntegra:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público manifestar sua indignação com a sequência de erros graves de arbitragem que têm prejudicado diretamente o Clube nas competições nacionais ao longo da temporada de 2025.

Somente neste ano, o Grêmio registrou 15 equívocos significativos, devidamente documentados, que influenciaram resultados de partidas e causaram impactos desportivos, econômicos e institucionais.

O episódio mais recente ocorreu no último sábado, 4 de outubro, em Bragança Paulista, durante o confronto contra o Red Bull Bragantino. Na ocasião, dois erros determinantes ? amplamente reconhecidos por analistas, torcedores e pela própria comunidade esportiva ? alteraram o resultado da partida. A revolta do Clube foi expressa publicamente por atletas, dirigentes e torcedores, inclusive nas redes sociais oficiais do Grêmio.

Diante deste cenário, o Clube comunica as seguintes medidas:

1.? ?O Grêmio solicitou, por meio de ofício encaminhado ao Departamento de Competições (DCO) da CBF, a anulação dos cartões aplicados aos atletas Walter Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo) na partida contra o Bragantino.

2.? ?O Clube adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para evitar que seus atletas e o Grêmio sejam duplamente punidos ? primeiro, pelo erro em campo, e depois, pela consequente suspensão na próxima partida.

3.? ?O Grêmio transformará sua indignação em um movimento nacional pela qualificação da arbitragem, com o objetivo de reduzir a margem de erro, preservar a lisura das competições e valorizar o futebol brasileiro.

4.? ?O executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, encontra-se no Rio de Janeiro para tratar dos erros cometidos e propor à Comissão de Arbitragem da CBF medidas de qualificação da arbitragem nacional. Iniciativa semelhante já havia sido realizada em maio deste ano, em ação liderada pelo presidente Alberto Guerra e pelo coordenador técnico Luiz Felipe Scolari.

5.? ?Outras ações complementares estão sendo avaliadas e serão divulgadas oportunamente.

O Grêmio reafirma seu compromisso com a ética, a justiça esportiva e a transparência, defendendo não apenas os interesses do Clube, mas também a qualificação da arbitragem e a credibilidade do futebol brasileiro. Porto Alegre, 6 de outubro de 2025 Alberto Guerra Presidente - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense"