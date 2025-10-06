Topo

Esporte

Goiás x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

06/10/2025 20h00

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás recebe o CRB, no Estádio da Serrinha, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chegam os times?

Vice-líder da Série B com 51 pontos, o Goiás vem de uma sequência de três empates com Volta Redonda, Atlético-GO e Ferroviária. Os donos da casa podem dormir na ponta da tabela em caso de vitória diante da torcida. Já o CRB, que ocupa o 10º lugar, com 43 pontos, venceu o Avaí na última rodada por 1 a 0.

Histórico de confronto

Os times duelaram 15 vezes, com nove vitórias do Goiás, dois empates e quatro triunfos do CRB. Em casa, o Goiás nunca sofreu um revés para o time alagoano, somando seis vitórias e dois empates em oito duelos.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

    • 15/06/2021: Goiás 1 x 0 CRB (Série B)

    • 11/09/2021: CRB 0 x 1 Goiás (Série B)

    • 25/07/2024: Goiás 1 x 1 CRB (Série B)

    • 09/11/2024: CRB 0 x 1 Goiás (Série B)

    • 14/06/2025: CRB 2 x 0 Goiás (Série B)

Estatísticas

Goiás no campeonato

  • 2ª posição

  • 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas

  • 34 gols marcados

  • 26 gols sofridos

CRB no campeonato

  • 10ª posição

  • 13 vitórias, 4 empates 13 derrotas

  • 34 gols marcados

  • 30 gols sofridos

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.

Técnico: Vagner Mancini

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.

Técnico: Eduardo Barroca

Arbitragem

Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Leandro Matos Feitosa como assistentes. Adriano Barros Carneiro estará no comando do VAR.

Próximo jogo Goiás

Athletic x Goiás | Série B

Data e horário: 11 de outubro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal

Próximo jogo CRB

CRB x Ferroviária | Série B

Data e horário: 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X CRB

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio da Serrinha

Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Em reunião, CBF mostra áudio do VAR ao São Paulo: arbitragem viu escorregão

Goiás x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Botafogo-SP x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Amazonas x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Sem Popó x Alemão, FMS terá BBB x A Fazenda na luta principal; veja duelos

Palmeiras ameniza erros da arbitragem em clássico com o São Paulo e acusa rivais: 'Hipócritas'

Fabrício Bruno celebra elogios de Ancelotti e projeta amistosos da Seleção na Ásia

Globo anuncia renovação contratual de Denilson, que fará transmissões na TV

Alan Franco relembra lances polêmicos contra o São Paulo em clássicos com o Palmeiras

Popó diz como ficou relação com Wanderlei após pancadaria: "Toda a raiva veio de lá"

Sport reclama de "decisões equivocadas" da arbitragem após empate com Cruzeiro