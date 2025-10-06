Goiás x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Goiás recebe o CRB, no Estádio da Serrinha, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da Disney+.
Como chegam os times?
Vice-líder da Série B com 51 pontos, o Goiás vem de uma sequência de três empates com Volta Redonda, Atlético-GO e Ferroviária. Os donos da casa podem dormir na ponta da tabela em caso de vitória diante da torcida. Já o CRB, que ocupa o 10º lugar, com 43 pontos, venceu o Avaí na última rodada por 1 a 0.
Histórico de confronto
Os times duelaram 15 vezes, com nove vitórias do Goiás, dois empates e quatro triunfos do CRB. Em casa, o Goiás nunca sofreu um revés para o time alagoano, somando seis vitórias e dois empates em oito duelos.
Veja o histórico dos últimos cinco jogos:
- 15/06/2021: Goiás 1 x 0 CRB (Série B)
- 11/09/2021: CRB 0 x 1 Goiás (Série B)
- 25/07/2024: Goiás 1 x 1 CRB (Série B)
- 09/11/2024: CRB 0 x 1 Goiás (Série B)
- 14/06/2025: CRB 2 x 0 Goiás (Série B)
Estatísticas
Goiás no campeonato
- 2ª posição
- 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas
- 34 gols marcados
- 26 gols sofridos
CRB no campeonato
- 10ª posição
- 13 vitórias, 4 empates 13 derrotas
- 34 gols marcados
- 30 gols sofridos
Prováveis escalações
Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Luiz Felipe (Titi) e Moraes Jr.; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Anselmo Ramon e Welliton Matheus.
Técnico: Vagner Mancini
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Thiaguinho.
Técnico: Eduardo Barroca
Arbitragem
Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Leandro Matos Feitosa como assistentes. Adriano Barros Carneiro estará no comando do VAR.
Próximo jogo Goiás
Athletic x Goiás | Série B
Data e horário: 11 de outubro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Próximo jogo CRB
CRB x Ferroviária | Série B
Data e horário: 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé
FICHA TÉCNICA
GOIÁS X CRB
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio da Serrinha
Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Transmissão: Disney+