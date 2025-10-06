Glover Teixeira reage com bom humor à proposta do corner de Ankalaev; veja

Um momento curioso chamou a atenção dos fãs nas redes sociais após o UFC 320, realizado no último sábado (4). Em vídeo publicado por Dana White, presidente da organização, é possível ver um gesto sutil vindo do corner de Magomed Ankalaev logo após o encerramento da revanche vencida por Alex 'Poatan' Pereira.

Na cena, um membro da equipe do russo parece sugerir uma trilogia entre os dois atletas, sinalizando com os dedos como quem pede um terceiro confronto. A resposta veio com bom humor por parte de Glover Teixeira, técnico e mentor do brasileiro, que sorri, nega com o dedo e ainda manda um beijo em direção ao integrante do time rival (clique aqui ou veja abaixo).

A interação, apesar de breve, rapidamente repercutiu entre os fãs de MMA. A vitória de Poatan igualou o placar entre os dois no retrospecto direto e o recolocou no topo da divisão dos meio-pesados (93 kg). O brasileiro havia sido derrotado no primeiro encontro, em resultado considerado polêmico por parte da comunidade, o que motivou a revanche imediata.

Próximo passo

Após recuperar o cinturão da categoria até 93 kg, o paulista já projeta seu futuro dentro do Ultimate. Em entrevista recente, manifestou interesse em enfrentar Jon Jones no evento histórico marcado para o dia 14 de junho, nos jardins da Casa Branca. No entanto, demonstrou respeito ao momento pessoal vivido por 'Bones', que perdeu recentemente seu irmão mais velho, Arthur Jones.

