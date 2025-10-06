Globo anuncia renovação contratual de Denilson, que fará transmissões na TV

A Globo anunciou a renovação de contrato de Denilson, que passou a fazer parte do grupo no início do ano. A emissora também detalhou futuros trabalhos do ex-jogador na empresa.

Denilson, que participa do "Fechamento sportv" semanalmente, ampliou seu vínculo por três anos — agora, o contrato entre as partes vai até o fim de 2028.

A partir de 2026, o comentarista vai integrar também a equipe de transmissão de jogos da Globo na TV aberta. Ele, que seguirá atuando no "Globo Esporte", também terá dois quadros por ano no "Esporte Espetacular".

A empresa ainda informou que o ex-jogador comandará uma atração que está em fase de desenvolvimento. São esperadas ainda participações em transmissões da "Ge TV".