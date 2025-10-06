Topo

Esporte

Globo anuncia renovação contratual de Denilson, que fará transmissões na TV

Comentarista vai trabalhar em diferentes plataformas do grupo a partir do ano que vem - Reprodução/Instagram
Comentarista vai trabalhar em diferentes plataformas do grupo a partir do ano que vem Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 19h28

A Globo anunciou a renovação de contrato de Denilson, que passou a fazer parte do grupo no início do ano. A emissora também detalhou futuros trabalhos do ex-jogador na empresa.

Veja detalhes

Denilson, que participa do "Fechamento sportv" semanalmente, ampliou seu vínculo por três anos — agora, o contrato entre as partes vai até o fim de 2028.

Relacionadas

Juiz novato na elite e medalhões na Série C: como CBF fez escala da rodada

Palmeiras vê hipocrisia do São Paulo e diz: rivais tentam 'instaurar caos'

A partir de 2026, o comentarista vai integrar também a equipe de transmissão de jogos da Globo na TV aberta. Ele, que seguirá atuando no "Globo Esporte", também terá dois quadros por ano no "Esporte Espetacular".

A empresa ainda informou que o ex-jogador comandará uma atração que está em fase de desenvolvimento. São esperadas ainda participações em transmissões da "Ge TV".

Este primeiro ano foi um bom teste. A gente acabou se gostando e fizemos a renovação, considerando um projeto ainda mais amplo e para as três plataformas. Isso mostra um reconhecimento muito grande da Globo com o meu trabalho Denilson

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Em reunião, CBF mostra áudio do VAR ao São Paulo: arbitragem viu escorregão

Goiás x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Botafogo-SP x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Amazonas x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Sem Popó x Alemão, FMS terá BBB x A Fazenda na luta principal; veja duelos

Palmeiras ameniza erros da arbitragem em clássico com o São Paulo e acusa rivais: 'Hipócritas'

Fabrício Bruno celebra elogios de Ancelotti e projeta amistosos da Seleção na Ásia

Globo anuncia renovação contratual de Denilson, que fará transmissões na TV

Alan Franco relembra lances polêmicos contra o São Paulo em clássicos com o Palmeiras

Popó diz como ficou relação com Wanderlei após pancadaria: "Toda a raiva veio de lá"

Sport reclama de "decisões equivocadas" da arbitragem após empate com Cruzeiro