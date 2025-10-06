Gabigol explica fala sobre futuro no Cruzeiro: 'Continuo buscando espaço'

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, explicou uma declaração dada ao final do jogo contra o Bahia, no mês passado, sobre 'conversar em dezembro' com o treinador e a diretoria cruzeirenses. Na ocasião, a fala gerou dúvidas sobre sua permanência na Raposa em 2026.

O que aconteceu

Ao final do jogo contra o Sport, o atacante explicou a declaração e afirmou que continua buscando seu espaço na equipe:

É claro que haverá essa conversa em dezembro. Sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são números expressivos. Tenho buscado meu espaço, claro que às vezes não tenho tido esses minutos. Em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz.

Gabigol, após Cruzeiro x Sport

Gabigol tem convivido com o banco de reservas, e constantemente clama por mais tempo dentro de campo. Apesar disso, o camisa 9 avalia seu momento como positivo:

Eu acho que sim, é só ver os números, os gols, as assistências. Poucos atacantes que jogam como titular têm 13 gols no ano. Continuo buscando meu espaço e buscando minutos.

Gabigol, sobre fase no Cruzeiro

Perguntado se merece mais minutos em campo, Gabigol desconversou:

Aí você pergunta pro Jardim.

Gabigol

O atacante foi o autor do gol cruzeirense no empate diante do Sport. Gabigol é o vice-artilheiro do time no ano, com 13 gols, e deu quatro assistências na temporada.

O Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileirão, com 52 pontos, três atrás de Palmeiras e Flamengo, empatados em pontos, mas o Palmeiras lidera por ter uma vitória a mais. A Raposa também segue viva na Copa do Brasil, e enfrenta o Corinthians na semifinal.

O que Gabigol disse em setembro?

Após o jogo contra o Bahia, no dia 15 de setembro, Gabigol deu uma declaração que deixou seu futuro em aberto:

A gente conversa bastante, eu busco minutos. Ele sabe disso. A gente tem uma relação incrível. O Cruzeiro tem vivido um ano maravilhoso. Em dezembro, a gente vai voltar a conversar.

Gabigol, em setembro

A interpretação foi que Gabigol estaria reavaliando sua continuidade no Cruzeiro para o próximo ano, em função do pouco tempo em campo pelo time.

Naquela partida, Gabigol saiu do banco de reservas no segundo tempo e marcou o gol da virada do Cruzeiro, por 2 a 1, sobre o Tricolor baiano.