Fuchs revela conversa antes de virada e destaca força do Palmeiras na luta pelo Brasileiro

06/10/2025 16h56

O Palmeiras venceu o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no último domingo, no Morumbis. Vitor Roque, Flaco López e Ramón Sosa fizeram os gols alviverdes. O resultado deixou o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro. Bruno Fuchs revelou o papo que teve com os companheiros que entraram no segundo tempo e destacou a força do elenco comandado por Abel Ferreira na briga pelo título.

"Vamos conseguir virar"

A conversa revelada por Fuchs mostra a cabeça fria do elenco para buscar o resultado mesmo depois de sair perdendo por 2 a 0. Mauricio, Allan e Fuchs foram acionados por Abel para entrar logo após o intervalo. Depois, ainda entraram Sosa e Jefté.

"A vitória foi muito importante pela liderança. Temos um objetivo muito claro na competição e a vitória de ontem foi fundamental. Obviamente, quando você começa perdendo de 2 a 0, é muito difícil, mas acredito que em nenhum momento a equipe deixou de acreditar", disse Fuchs.

"Até quando entramos eu, o Mauricio e o Allan, conversamos ali e falamos: 'vamos que vai dar, vamos conseguir virar esse jogo'. E foi o que fizemos, conquistamos os três pontos, os três gols, uma virada muito importante até para o emocional também. Muito feliz com a vitória, com os três pontos e com a liderança da competição", completou.

Fuchs exalta força do elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira mandou a campo, no Choque-Rei, um time muito próximo do ideal, repetindo a escalação do time que bateu o Vasco por 3 a 0. Contudo, a estratégia não funcionou desde o início, e o Verdão viu o São Paulo abrir 2 a 0, sem muitas dificuldades. Mas, após o intervalo, o treinador promoveu mudanças que fizeram a diferença. Mauricio deu duas assistências, e Sosa marcou o gol da virada.

"A gente vem tendo que se provar sempre, é um grupo muito forte. No jogo contra o Fortaleza, entre as quartas de final da Libertadores, o professor trocou todo mundo e mostrou que ele acredita no grupo. Confiamos no trabalho dele e no nosso. Vamos em busca dos três pontos de novo, jogando em casa, onde temos uma boa sequência, com boas vitórias. É trazer a torcida novamente para nos apoiar, porque estaremos ali correndo e tentando buscar mais três pontos para seguir na liderança", declarou.

Plantel será colocado à prova

O Palmeiras terá uma série de desfalques para o jogo contra o Juventude, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Bruno Fuchs, inclusive, deve ser titular na vaga de Gustavo Gómez, que está à serviço da seleção do Paraguai.

Emiliano Martínez (Uruguai), Aníbal Moreno (Argentina), Facundo Torres (Uruguai), Flaco López (Argentina), Vitor Roque (suspenso), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e Paulinho (cirurgia na perna direita) completam a lista de baixas. Ramón Sosa (edema na coxa esquerda) é dúvida.

"Agradeço a confiança. Desde que eu cheguei, a comissão toda me deu confiança. Eles conhecem as minhas características e eu tenho conseguido ajudar dentro do possível quando estou jogando. Mas, obviamente, é a força do grupo. Se eu conseguir achar um passe que quebre alguma linha e dê sequência, é também a qualidade dos companheiros que vai fazer com que o trabalho surja e apareça um pouco mais", declarou Fuchs.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

