Sem Popó x Alemão, FMS terá BBB x A Fazenda na luta principal; veja duelos

Davi Brito, ex-BBB, e Sacha Bali, ex-A Fazenda, lutarão no Fight Music Show 7 Imagem: Montagem UOL
Bruno Madrid e Júlia Polo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 19h56

O Fight Music Show divulgou todas as lutas da 7ª edição do evento, marcado para o dia 1º de novembro, em São Paulo. O destaque ficou com a mudança do embate principal, que terá campeões de "BBB" e "A Fazenda" no lugar de Popó x Diego Alemão: Davi Brito x Sacha Bali.

Veja detalhes

A ausência de Popó no card já era esperada: o tetracampeão mundial machucou a mão e pegou gancho de 180 dias do Conselho Nacional de Boxe após a confusão com Wanderlei Silva, ocorrida no Spaten Night Fight 2 há duas semanas.

Diante disso, a luta contra Alemão foi adiada para o ano que vem, segundo a organização. Os dois trocaram provocações sobre o futuro confronto durante a entrevista coletiva do FMS 7.

Davi Brito, campeão do BBB 24, foi escalado: ele vai encarar o ator Sacha Bali, que venceu o reality "A Fazenda 16". Os dois farão o embate principal do evento, marcado para o Ginásio do Ibirapuera. Nego do Borel, Mendigata e Xamuel são outras celebridades confirmadas.

O FMS 7 ainda terá Esquiva Falcão como um dos destaques. O medalhista olímpico vai medir forças com o também boxeador Binho de Jesus.

Veja todas as lutas

  • Davi Brito x Sacha Bali
  • Esquiva Falcão x Binho de Jesus
  • Minotouro x Reyphysique
  • Xamuel x Jhony MC
  • Vidigal & He-Man x Marins & Cabo Pereira
  • Lucas Mineiro x Bruno Nascimento
  • Leonardo Moraes x Gabriel Souza Galindo
  • Diego Grossi x Victor Ruiz
  • Thomaz Costa x Kew
  • Nego do Borel x Rômulo Deu Cria
  • Inaê Barros x Mendigata

