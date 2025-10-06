Sem Popó x Alemão, FMS terá BBB x A Fazenda na luta principal; veja duelos

O Fight Music Show divulgou todas as lutas da 7ª edição do evento, marcado para o dia 1º de novembro, em São Paulo. O destaque ficou com a mudança do embate principal, que terá campeões de "BBB" e "A Fazenda" no lugar de Popó x Diego Alemão: Davi Brito x Sacha Bali.

A ausência de Popó no card já era esperada: o tetracampeão mundial machucou a mão e pegou gancho de 180 dias do Conselho Nacional de Boxe após a confusão com Wanderlei Silva, ocorrida no Spaten Night Fight 2 há duas semanas.

Diante disso, a luta contra Alemão foi adiada para o ano que vem, segundo a organização. Os dois trocaram provocações sobre o futuro confronto durante a entrevista coletiva do FMS 7.

Davi Brito, campeão do BBB 24, foi escalado: ele vai encarar o ator Sacha Bali, que venceu o reality "A Fazenda 16". Os dois farão o embate principal do evento, marcado para o Ginásio do Ibirapuera. Nego do Borel, Mendigata e Xamuel são outras celebridades confirmadas.

O FMS 7 ainda terá Esquiva Falcão como um dos destaques. O medalhista olímpico vai medir forças com o também boxeador Binho de Jesus.

