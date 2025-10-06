Final da Copa Paulista impulsiona venda de camisas do Primavera e cria expectativa para Paulistão

Topo

Não foi só a torcida do Primavera que ficou feliz com a vitória de 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, pelo jogo de ida da final da Copa Paulista. A partida também agitou o comércio no entorno do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Fornecedora de materiais esportivos do Fantasma, a Junpe levou uma loja móvel para o local e atraiu diversas pessoas.

Diversas pessoas compraram camisa do Primavera para a final da Copa Paulista

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente da marca, Juninho Peres, não escondeu a sua alegria com o sucesso nas vendas antes do duelo deste domingo.

"Com certeza hoje foi o melhor dia de vendas, acho que chega a 200 camisas de vendas. No jogo passado, que foi o primeiro que viemos, acho que deu 150. Conforme vai afunilando o campeonato, o torcedor se empolga", relatou com um sorriso no rosto.

Presidente da Junpe celebra sucesso em vendas de camisas do Primavera

O Primavera levou os seus jogos da Copa Paulista para o Moisés Lucarelli, que pertence à Ponte Preta, pois está fazendo reformas em seu estádio, o Ítalo Mário Limongi. Como o time de Indaiatuba subiu para a Série A1 do Campeonato Paulista, a diretoria foi abrigada a se adequar às normas da FPF.

A Junpe até tem uma loja na casa do Primavera, mas ela também está em reforma. Então, para não perder a oportunidade, o presidente da empresa levou uma van para a porta do Moisés Lucarelli.

"O Primavera está jogando aqui por conta das reformas do estádio, para atender as determinações da FPF. A gente, nas últimas duas partidas onde o movimento aumentou, viemos com nossa loja móvel. Temos uma loja no estádio do Primavera, física. Diante da necessidade do torcedor, para facilitar, viemos com a loja móvel. Mas vamos reinagurar em breve nossa loja física no estádio", disse Juninho.

As camisas variavam de R$ 119,90 (versão torcedor) a R$ 189,90 (versão de jogo).

Preços das camisas do Primavera Rodrigo Matuck/Gazeta Press

Que venha o Paulistão!

Agora, Juninho torce para que o Campeonato Paulista de 2026 chegue logo. O presidente está ansioso para reabrir a loja oficial e espera faturar bastante com a venda de camisas ao longo do torneio.

E para atender bem os clientes, ele carrega a experiência com o Velo Clube, outra equipe da elite do Estadual que a marca patrocina.

"Espero vender para caramba no Paulistão. Vai passar muito das 200 de hoje (risos). É o terceiro ano com o Velo. Foi legal para caramba. A A1 é diferente. A gente modernizou a loja. O clube merece algo diferente pelo fato de estar na A1", finalizou.

