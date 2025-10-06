Topo

Filipe Luís lamenta expulsões e revela que conversará com Wallace Yan após derrota

06/10/2025 09h58

Com um a menos por cerca de 75 minutos, o Flamengo foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 neste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís lamentou a expulsão de Danilo, ainda no primeiro tempo, e afirmou que ela condicionou o restante do jogo do Rubro-Negro.

"Atuar cerca de 75 minutos com um a menos prejudicou muito a nossa equipe. Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 jogadores e nós somos um time que não costumamos ter atletas expulsos. Nós tentamos solucionar da melhor maneira este problema e controlar o jogo, porque sabíamos que teríamos chances. Infelizmente, não fizemos e eles acharam o gol e, a partir daí, tentamos de todas as formas até o final, mas vitória do Bahia e vida que segue", disse o técnico.

A expulsão de Wallace Yan

Com um a menos e atrás do placar, Filipe Luís apostou no jovem Wallace Yan, que luta por minutos na equipe carioca. Entretanto, em apenas poucos minutos, o atacante recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. O treinador afirmou que o erro do jogador foi grave, e que conversará com ele.

"O Wallace vinha treinando bem e é um atleta muito importante para mim. Porém, ele cometeu um erro muito grave e prejudicou o time. Ainda não conversei com ele. São nesses aspectos que tenho que melhorar minha equipe, que o mental não influencie para o negativo, que fique sempre com o mental estável. Pensei em colocá-lo para romper a linha do Bahia, porque eles estavam muito fechados", afirmou Filipe Luís.

A derrota para o Bahia custou caro ao Flamengo, que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Agora, o Rubro-Negro tem 55 pontos em 26 jogos.

  • O Flamengo só voltará a campo agora após a data Fifa. No dia 15 de outubro, quarta-feira, o Mengão enfrentará o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.

