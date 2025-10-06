Topo

Esporte

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

Felipe Longo, goleiro do Corinthians, durante jogo da Copinha - Leonardo Lima/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 05h30

Os próximos dias são importantes para o goleiro Felipe Longo, do Corinthians. Aos 20 anos, ele caminha para ser titular no clássico contra o Santos em pouco mais de uma semana, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Primeira chance vem aí

Felipe Longo deve jogar porque Hugo Souza não estará à disposição. O camisa 1 defenderá a seleção brasileira no amistoso contra o Japão um dia antes, em Tóquio, e não chegará a tempo para o clássico.

Infelizmente, não vou poder ajudar a equipe na volta [contra o Santos] por causa do fuso horário e a viagem é longa. Quem tiver que jogar, seja o Longo, o Kauê ou o Donelli, vai estar preparado. Brinco com eles e digo que sou o pior dos quatro. Se eu der brecha, eles passam por cima. Hugo Souza

O substituto de Hugo nem sequer estreou pelo profissional ainda. Longo foi promovido ao time principal no ano passado, mas nunca chegou a sair do banco de reservas.

Felipe virou a segunda opção para o gol do Corinthians recentemente. Antes, Matheus Donelli era quem ocupava a função de reserva imediato de Hugo, mas o goleiro perdeu espaço e nem sequer está sendo relacionado — a diretoria planeja negociá-lo.

O Corinthians barrou a convocação de Felipe Longo para a seleção sub-20 recentemente. Ele havia sido chamado para defender o Brasil na Copa do Mundo da categoria entre o final do mês passado e o começo deste, mas o clube fez um pedido, e o goleiro foi desconvocado.

Os únicos sete jogos que Felipe Longo fez em 2025 foram justamente com a seleção sub-20. O goleiro virou titular no meio da campanha que terminou com o título no Sul-Americano da categoria, em fevereiro, e ainda disputou um amistoso contra a Islândia, em junho.

Quem é Felipe Longo?

Felipe Longo chegou aos Corinthians para jogar no time de futsal, aos oito anos. Depois, fez a transição para o campo.

O destaque na base veio, principalmente, no ano passado. O goleiro foi titular ao longo de toda a Copinha, que terminou com título corintiano sobre o Cruzeiro.

Nascido em 2005, ele fez parte da mesma geração que revelou nomes como Breno Bidon, Gabriel Moscardo e Wesley. Dos três, apenas o primeiro segue no Corinthians.

