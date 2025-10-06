Topo

Febre, lesões e mais: Poatan revela problemas antes da 1ª luta contra Ankalaev

Além de reconquistar o cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, o nocaute aplicado por Alex Pereira sobre Magomed Ankalaev no sábado (4) também serviu para que o brasileiro desse o troco naquele que havia sido seu mais recente algoz na carreira. No primeiro encontro entre eles, um irreconhecível 'Poatan' acabou derrotado pelo rival russo, resultado que culminou no fim do seu primeiro reinado na divisão. Agora, de volta ao topo, o striker paulista resolveu abrir o jogo sobre os problemas que teve antes do revés sofrido em março deste ano.

Em conversa com a imprensa após seu triunfo sobre o russo, com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Alex Poatan foi questionado sobre o assunto e comentou, ainda que sem entrar em muitos detalhes, sobre o que aconteceu com ele antes do primeiro embate contra Magomed Ankalaev no UFC. De acordo com o campeão, houve um acúmulo de lesões e viagens - e até problemas de saúde - que deixaram seu corpo debilitado para encarar o duro desafio de medir forças com o lutador russo.

"Posso falar um pouco. Não estava me sentindo muito bem (na primeira luta). Meu corpo estava cansado, com muitas viagens e muitas lesões. Você vê na coletiva de imprensa como minha boca estava, tinha me dado febre nas semanas antes. Estava muito difícil para recuperar. Não tinha mais como voltar, achei que tinha que fazer aquela luta, não quis recusar, voltar atrás e fiz (a luta). O importante agora é que tive a oportunidade de estar bem e mostrar o que eu queria fazer e o quanto eu evoluí com o que consegui fazer agora", contou Alex.

Sem desculpas

Antes mesmo de vencer a revanche contra Magomed Ankalaev, na luta principal do UFC 320, no último sábado, em Las Vegas (EUA), Alex Poatan já havia revelado ter passado por alguns problemas no seu primeiro duelo contra o rival, em março. Mesmo assim, o striker paulista evitou listá-los para não soar como desculpa para a derrota por pontos para o russo.

