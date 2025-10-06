Topo

Fabrício Bruno celebra elogios de Ancelotti e projeta amistosos da Seleção na Ásia

06/10/2025 19h52

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, celebrou os elogios do técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti. O defensor foi convocado pelo italiano para defender o Brasil nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia.

"Fico feliz pelos elogios. Acho que isso é fruto de muito trabalho no dia a dia, no meu clube e aqui na Seleção. Venho para ajudar, para somar, então estou sempre à disposição para fazer o meu melhor", disse Fabrício Bruno, em entrevista à CBF TV, após o treino do Brasil desta segunda-feira.

Durante a coletiva de convocação, Ancelotti afirmou ter gostado do desempenho do zagueiro do Cruzeiro contra o Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias. Na ocasisão, o jogador substituiu Marquinhos, desfalque por lesão.

"Convoquei Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, uma possível lesão de Bremer e a lesão de Alexsandro. Precisávamos de um zagueiro. Eu gostei do seu jogo contra a Bolívia, em condições muito complicadas", explicou o técnico.

Amistosos na Ásia

O Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O duelo contra os coreanos está marcado para sexta-feira, às 8h (de Brasília), enquanto o jogo diante dos japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30. Fabrício Bruno projetou os embates.

"São dois grandes jogos, difíceis. Temos que estar preparados e focados para a gente fazer grandes jogos e conquistar um resultado positivo", destacou.

Desempenho pelo Brasil

A conovocação foi a oitava do zagueiro de 29 anos para a Seleção Brasileira, sendo a primeira para o amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Ao todo, ele soma três partidas pelo Brasil.

