Expulso, Wallace Yan mostra descontrole em rara chance recente no Flamengo

O cenário já estava tenso para o Flamengo com a expulsão de Danilo, aos 13 minutos de jogo em Salvador. Mas Wallace Yan levou menos tempo que isso em campo, no segundo tempo contra o Bahia, para entornar o caldo de vez.

Descontrolado, tomou dois cartões amarelos e aumentou ainda mais a desvantagem numérica do time de Filipe Luís. A reação virou uma montanha intransponível, e o Flamengo perdeu a liderança do campeonato.

"A verdade é que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda", admitiu o treinador do Fla.

O jogo contra o Bahia poderia ser a chance mais consistente de participação em campo, desde a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Naquele jogo de volta contra o Galo, Wallace Yan foi titular, foi bem, mas calhou de perder o pênalti que decretou a eliminação. Só que já mostrava o lado esquentado, em enfrentamentos com Hulk e Lyanco, que saíram caro diante do Bahia.

Desde aquele jogo, há dois meses, Wallace Yan entrou faltando 15 minutos contra o Inter (Brasileiro), um minuto contra o mesmo Colorado, mas na Libertadores, e quatro minutos contra o Juventude — isso sem considerar acréscimos.

Ontem, foi a campo aos 22 minutos do segundo tempo, cenário raro diante do aumento da concorrência no ataque ultimamente.

O que Filipe Luís tentou com ele

O primeiro cartão amarelo foi por reclamação. O segundo, por atingir o braço no rosto de Gilberto.

"Vou conversar nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe. Que o mental não influencie em nenhum momento pro negativo, se não que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. Ele é um jogador que tem um potencial muito grande e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia que estava fechada", disse Filipe Luís.

Curiosamente, nos bastidores do Ninho, Wallace é visto como um bom menino, talentoso e que não dá trabalho no dia a dia. O técnico tem gostado dos treinamentos dele. Habilidoso e veloz, ele, no entanto, tem mostrado personalidade forte em campo.

Wallace Yan foi uma das alterações para um segundo tempo no qual o Flamengo já estava apostando nos jogadores mais rápidos, para compensar a perda de um jogador desde o início. A primeira leva teve Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Depois, Wallace Yan substituiu Arrascaeta.

"Com o jogador a mais, o Bahia estava se fechando bastante e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegarem de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele e aí sim complicou tudo", finalizou o técnico do Flamengo.

A expulsão já tira Wallace Yan da partida contra o Botafogo, na volta da data Fifa.