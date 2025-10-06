Topo

Esporte

Expulso, Wallace Yan mostra descontrole em rara chance recente no Flamengo

Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

06/10/2025 05h30

O cenário já estava tenso para o Flamengo com a expulsão de Danilo, aos 13 minutos de jogo em Salvador. Mas Wallace Yan levou menos tempo que isso em campo, no segundo tempo contra o Bahia, para entornar o caldo de vez.

Descontrolado, tomou dois cartões amarelos e aumentou ainda mais a desvantagem numérica do time de Filipe Luís. A reação virou uma montanha intransponível, e o Flamengo perdeu a liderança do campeonato.

"A verdade é que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda", admitiu o treinador do Fla.

O jogo contra o Bahia poderia ser a chance mais consistente de participação em campo, desde a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Naquele jogo de volta contra o Galo, Wallace Yan foi titular, foi bem, mas calhou de perder o pênalti que decretou a eliminação. Só que já mostrava o lado esquentado, em enfrentamentos com Hulk e Lyanco, que saíram caro diante do Bahia.

Desde aquele jogo, há dois meses, Wallace Yan entrou faltando 15 minutos contra o Inter (Brasileiro), um minuto contra o mesmo Colorado, mas na Libertadores, e quatro minutos contra o Juventude — isso sem considerar acréscimos.

Ontem, foi a campo aos 22 minutos do segundo tempo, cenário raro diante do aumento da concorrência no ataque ultimamente.

O que Filipe Luís tentou com ele

O primeiro cartão amarelo foi por reclamação. O segundo, por atingir o braço no rosto de Gilberto.

"Vou conversar nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe. Que o mental não influencie em nenhum momento pro negativo, se não que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. Ele é um jogador que tem um potencial muito grande e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia que estava fechada", disse Filipe Luís.

Curiosamente, nos bastidores do Ninho, Wallace é visto como um bom menino, talentoso e que não dá trabalho no dia a dia. O técnico tem gostado dos treinamentos dele. Habilidoso e veloz, ele, no entanto, tem mostrado personalidade forte em campo.

Wallace Yan foi uma das alterações para um segundo tempo no qual o Flamengo já estava apostando nos jogadores mais rápidos, para compensar a perda de um jogador desde o início. A primeira leva teve Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Depois, Wallace Yan substituiu Arrascaeta.

"Com o jogador a mais, o Bahia estava se fechando bastante e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegarem de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele e aí sim complicou tudo", finalizou o técnico do Flamengo.

A expulsão já tira Wallace Yan da partida contra o Botafogo, na volta da data Fifa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Final da Copa Paulista impulsiona venda de camisas do Primavera e cria expectativa para Paulistão

Conheça André Luiz, joia da base que se destacou em vitória do Corinthians

Crespo confia em elenco para reverter má fase do São Paulo e revela meta

Erros rendem caminhão de frases fortes após rodada caótica para arbitragem

Conselho do Corinthians votará projeto para cobrir rombo de quase R$ 200 mi

São Paulo reclama de seis lances no clássico; Palmeiras tem três críticas

Palmeiras vira líder sob embalo de Flaco-Roque e retorno do 'fator Allianz'

Expulso, Wallace Yan mostra descontrole em rara chance recente no Flamengo

Ancelotti vê setor problemático se esfacelar antes mesmo de apresentação

Com 7º bônus, Poatan já faturou mais R$ 1,8 milhão com prêmios no UFC

Campeão da Série D 'fala alemão' e foi campeão nacional com apenas 12 anos