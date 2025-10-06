Ex-rival, Israel Adesanya se empolga com vitória de Alex Poatan no UFC 320; veja

Ex-rival de Alex Pereira, Israel Adesanya reagiu à vitória do brasileiro na revanche contra Magomed Ankalaev, realizada no último sábado (4), na luta principal do UFC 320. Em publicação em seu canal no 'Youtube', o nigeriano parabenizou o campeão pela conquista que recolocou Poatan no topo da divisão dos meio-pesados (93 kg).

Sem provocações ou sinais de ressentimento, o ex-campeão dos médios (84 kg) demonstrou respeito pelo rival e aplaudiu de forma enfática a performance do brasileiro, além de bradar o famoso "chama" (clique aqui ou veja abaixo). A atitude chamou atenção, especialmente por se tratar de um dos maiores antagonistas do striker paulista na sua carreira no mundo das lutas.

Histórico

Os dois competidores se enfrentaram quatro vezes ao longo da carreira - duas no kickboxing, ambas vencidas por Alex, e outras duas no MMA. Pelo UFC, o paulista levou a melhor no primeiro encontro com um nocaute no fim do quinto round, enquanto Adesanya devolveu a derrota na revanche com um triunfo igualmente impactante.

Apesar da rivalidade marcada por trocas intensas dentro e fora do ringue, a reação do nigeriano reforça um clima de respeito que parece ter se firmado com o tempo. No momento, Adesanya - que vem de três derrotas seguidas - segue sem previsão de retorno ao octógono, enquanto Poatan é novamente especulado para uma possível superluta contra Jon Jones, no evento histórico previsto para junho de 2026, na Casa Branca, após confirmar que faria o desafio ao ex-campeão dos pesados.

