Ex-quarterback da NFL é preso após ser esfaqueado em briga nos EUA; pena pode ser de seis anos

Mark Sanchez, ex-quarterback do New York Jets, da National Football League (NFL), foi preso neste fim de semana após se envolver em briga com caminhoneiro de 69 anos em Indianápolis. Comentarista da Fox Sports, ele foi esfaqueado durante o conflito e precisou receber atendimento no hospital da cidade. A pena pode chegar a até seis anos de detenção.

O episódio ocorreu neste sábado. Sanchez estava em Indiana para a cobertura do duelo entre Indianapolis Colts e Las Vegas Raiders, pela semana 5 da NFL. O ex-jogador foi detido ainda no hospital, inicialmente acusado de agressão com lesão corporal, invasão indevida de veículo e embriaguez em público. A discussão entre as partes teria se iniciado em pelo local em que o caminhoneiro havia estacionado seu veículo.

Essas acusações, no entanto, tiveram um agravante nesta segunda-feira, já que o motorista do caminhão sofreu ferimentos graves. Com isso, ele passa a enfrentar uma acusação de agressão física nível 5, que pode variar de um a seis anos de prisão. As informações foram confirmadas pelo promotor do condado de Marion, Ryan Mears.

"Um dos desafios em um caso como este é que estamos lidando com indivíduos que estão recebendo cuidados médicos e isso é, obviamente, o mais importante, que os indivíduos sejam tratados adequadamente", afirmou Mears. "Assim que recebemos informações adicionais sobre o estado de saúde atual da vítima (caminhoneiro), ficou claro para nós que era necessário apresentar acusações adicionais."

Aos 38 anos, Sanchez ainda está sujeito a acusações adicionais, com a investigação da promotoria ainda em curso. De acordo com a CNN, o ex-jogador chegou em estado grave ao hospital, mas teve seu quadro estabilizado ao longo do fim de semana. Ele foi substituído por Brady Quinn na transmissão da partida deste domingo.

Sanchez iniciou sua carreira em 2009, no New York Jets. Deixou a franquia em 2014, rumo ao Philadelphia Eagles, mas não conseguiu se manter como titular em nenhuma equipe da liga. Antes de encerrar a carreira, somou passagens pelo Dallas Cowboys, Chicago Bears e Washington Commanders - então Redskins. Em 2019, iniciou os trabalhos como comentarista de futebol americano universitário.