Ex-Palmeiras e Grêmio, Barrios é anunciado como treinador de time paraguaio

Campeão pelo Palmeiras e Grêmio, paraguaio Lucas Barrios será treinador - Montagem/TV Cultura
Campeão pelo Palmeiras e Grêmio, paraguaio Lucas Barrios será treinador Imagem: Montagem/TV Cultura

06/10/2025 13h59

O ex-atacante Lucas Barrios, que teve passagens por Palmeiras e Grêmio enquanto jogador, foi anunciado nesta segunda-feira como treinador do Sportivo Luqueño, equipe da primeira divisão do Paraguai. Será o primeiro clube que Barrios atuará como técnico de futebol.

Após uma carreira extensa, com muitos clubes pelo caminho, Barrios pendurou as chuteiras em 2024, justamente atuando pelo clube paraguaio. Pelo Luqueño, o atacante disputou os últimos dois anos de sua carreira, antes da aposentadoria.

Artilheiro no Brasil

No futebol brasileiro, Barrios disputou duas temporadas no Palmeiras, onde foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Além disso, ele fez uma temporada pelo Grêmio, em 2017, quando conquistou a Copa Libertadores.

No Verdão, Barrios disputou 44 jogos, com 13 gols marcados. Por sua vez, no Imortal, o atacante paraguaio fez 45 partidas, com 18 gols feitos.

Agora treinador, Barrios assume o Sportivo Luqueño na nona colocação do Clausura e com cinco derrotas consecutivas na temporada. Barrios chega para substituir o também ex-jogador Júlio Cáceres, ex-Atlético Mineiro.

