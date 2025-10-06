Ex-Palmeiras e Grêmio, Barrios é anunciado como treinador de time paraguaio

O ex-atacante Lucas Barrios, que teve passagens por Palmeiras e Grêmio enquanto jogador, foi anunciado nesta segunda-feira como treinador do Sportivo Luqueño, equipe da primeira divisão do Paraguai. Será o primeiro clube que Barrios atuará como técnico de futebol.

Após uma carreira extensa, com muitos clubes pelo caminho, Barrios pendurou as chuteiras em 2024, justamente atuando pelo clube paraguaio. Pelo Luqueño, o atacante disputou os últimos dois anos de sua carreira, antes da aposentadoria.

Damos la bienvenida a Lucas Barrios, nuevo director técnico de nuestro plantel principal.



Con su liderazgo y conocimiento, inicia una nueva etapa en la historia del Kure Luque.



¡Que sea con éxitos, Lucas! 🤝🇺🇦 pic.twitter.com/7l3YFVADtT -- Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) October 6, 2025

Artilheiro no Brasil

No futebol brasileiro, Barrios disputou duas temporadas no Palmeiras, onde foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Além disso, ele fez uma temporada pelo Grêmio, em 2017, quando conquistou a Copa Libertadores.

No Verdão, Barrios disputou 44 jogos, com 13 gols marcados. Por sua vez, no Imortal, o atacante paraguaio fez 45 partidas, com 18 gols feitos.

Agora treinador, Barrios assume o Sportivo Luqueño na nona colocação do Clausura e com cinco derrotas consecutivas na temporada. Barrios chega para substituir o também ex-jogador Júlio Cáceres, ex-Atlético Mineiro.