Ex-Palmeiras e Grêmio começa carreira como treinador em time do Paraguai
O ex-atacante Lucas Barrios iniciou nesta segunda-feira a carreira como técnico. Com passagens por Palmeiras e Grêmio, ele foi anunciado oficialmente como novo treinador do Sportivo Luqueño, do Paraguai, onde o argentino naturalizado paraguaio encerrou a carreira como jogador em 2024.
"Damos as boas-vindas a Lucas Barrios, o novo diretor técnico do nosso plantel principal. Com sua liderança e conhecimento, ele inicia uma nova era na história do Kure Luque. Que seja com sucesso, Lucas!", publicou o clube no X.
No início de outubro, Barrios publicou nas redes sociais que havia conseguido a licença da Associação Paraguaia de Futebol para atuar como treinador.
No Sportivo Luqueño, o novo treinador vai em busca de mudar a situação no campeonato local. O time paraguaio ocupa a nona posição no Clausura e vem de cinco derrotas consecutivas.
No Brasil, Barrios acumulou títulos. Pelo Palmeiras, conquistou o Brasileirão de 2015 e a Copa do Brasil de 2016. Já pelo Grêmio, ele foi campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio em 2017. Mas foi no Borussia Dortmund, da Alemanha, que o ex-artilheiro ganhou fama e virou ídolo. Com a camisa do time aurinegro, ele foi bicampeão alemão e da Copa da Alemanha.
Nascido na Argentina, Barrios optou por defender o Paraguai e disputou a Copa do Mundo de 2010 com o país vizinho.