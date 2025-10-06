Foi pênalti para o São Paulo contra o Palmeiras? Ex-árbitros são unânimes

Para quatro ex-árbitros, Ramon Abatti Abel errou ao não marcar pênalti de Allan, do Palmeiras, em Tapia, do São Paulo, no início do segundo tempo da vitória Alviverde, de virada, por 3 a 2. No momento do lance, o Tricolor vencia por 2 a 0.

No lance, aos sete minutos do segundo tempo, Luciano tentou passe para Tapia, que não chegou na bola, mas foi acertado por Allan. Ramon Abatti Abel deixou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão.

O que eles falaram

Teve um pênalti não marcado para a equipe do São Paulo. Allan escorrega e acaba acertando o Tapia, derrubando o jogador do São Paulo dentro da grande área. O árbitro não marcou, o VAR não interveio. Errou a arbitragem. Carlos Eugênio Simon, em postagem no Instagram

É muito pênalti. Em nenhum momento há uma disputa de bola. Sem querer, também é pênalti. É muito pênalti do Allan em cima do Tapia. Alfredo Loebeling, ao UOL

Pênalti muito claro. Tá certo que o jogador do Palmeiras escorregou, mas ele derrubou o jogador do São Paulo, que estava próximo de tocar a bola. Ele [Allan] cometeu o pênalti, mesmo não querendo. Ele foi imprudente, derrubou e o pênalti realmente aconteceu. João Paulo Araújo, ao UOL

Pênalti claro. O atleta do São Paulo é derrubado claramente. O árbitro está próximo. Não precisava de consulta ao VAR. Infelizmente, nossa arbitragem vai de mau à pior. Ulisses Tavares, ao UOL

O Allan não tem a intenção, mas a regra não fala em intenção, mas em imprudência. Sem contar que ainda tem um impacto muito grande, porque o Tapia estava correndo em direção à bola. Foi um pênalti muito claro, que foi sonegado em campo, mas o VAR. com base nas imagens, deveria ter recomendado a revisão. O pênalti foi muito claro, um erro muito grande da arbitragem. PC de Oliveira, à geTV

Veja o possível pênalti para o São Paulo

Andreas merecia o vermelho?

Lance de cartão vermelho deveria ser aplicado no atleta do Palmeiras, Andreas por entrada violenta no atleta do São Paulo. Ulisses Tavares, ao UOL

Ficou barato, porque é uma entrada por cima da bola, com a sola da chuteira. Ele atinge a canela com força excessiva e risco de lesionar. Isso é jogo brusco grave, que tem que ser punido com o cartão vermelho. Outro erro grave da arbitragem. PC de Oliveira, na geTV

São Paulo aponta quatro erros de arbitragem

Pênalti não marcado em Gonzalo Tapia

A não expulsão de Andreas Pereira após um pisão na canela do chileno

A não marcação de falta em Tapia no lance que originou o primeiro gol do Palmeiras

Não expulsão de Gustavo Gómez após cotovelada no camisa 14, que acabou com o rosto ensanguentado

A CBF admitiu ao presidente do São Paulo, Julio Casares, que a arbitragem errou no Choque-Rei, conforme apurou o UOL. O mandatário tricolor conversou com o presidente Samir Xaud e com o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem Rodrigo Cintra logo depois do jogo.

O clube paulista também divulgou uma nota oficial contra o árbitro Ramon Abatti Abel, e contra o árbitro do VAR, Ilbert Estevam da Silva.