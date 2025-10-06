Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer

Por meio de suas redes sociais, Everton Ribeiro informou que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira para tratar de um câncer na tireoide. O atleta do Bahia revelou que recebeu o diagnóstico da doença há cerca de um mês e já se encontra em recuperação após o procedimento bem-sucedido.

"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", publicou o jogador.

Apesar do diagnóstico, o meia de 36 anos vinha atuando normalmente com as cores do Bahia. Desde o mês de setembro ele atuou em oito dos nove jogos da equipe, sendo sete como titular.

Ele, inclusive, esteve em campo neste domingo, na vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o seu ex-clube, o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Nem Everton Ribeiro, nem o Bahia divulgaram uma previsão para a recuperação do atleta e de retorno aos gramados.

Agenda do Bahia

Jogo: Vitória x Bahia

Vitória x Bahia Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

16/10 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Barradão, em Salvador-BA