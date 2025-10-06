Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vamos vencer essa batalha'

Um dia após ajudar o Bahia a ganhar do Flamengo, seu ex-clube, por a 0 na Arena Fonte Nova, o experiente meia Everton Ribeiro foi submetido a uma cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide. O jogador de 36 anos usou as redes sociais para tranquilizar e agradecer os fãs e passar uma mensagem de esperança de que vai superar mais essa adversidade.

"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide, Hoje (segunda-feira) fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus", revelou Everton Ribeiro, na Instagram, com uma imagem nos pés do Cristo Redentor, no Rio, com a mulher e os dois filhos.

"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos."

Companheiros de Bahia, casos de Rodrigo Nestor, Ademir, Caio Alexandre, e muitos torcedores/fãs do armador, mandaram mensagem de boa sorte e muitos sob o lema de que "já deu certo", esbanjando confiança em rápida volta aos gramados.

O Bahia repostou a revelação do problema de saúde do seu astro, mas não anunciou o prazo de recuperação. Muitos flamenguistas também mandaram mensagens de apoio e torcedores em geral exaltaram a dedicação do jogador que atuou por um mês ciente do problema e sem revelar para ninguém em busca de ajudar o Bahia.