Topo

Esporte

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vamos vencer essa batalha'

Salvador

06/10/2025 14h52

Um dia após ajudar o Bahia a ganhar do Flamengo, seu ex-clube, por a 0 na Arena Fonte Nova, o experiente meia Everton Ribeiro foi submetido a uma cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide. O jogador de 36 anos usou as redes sociais para tranquilizar e agradecer os fãs e passar uma mensagem de esperança de que vai superar mais essa adversidade.

"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide, Hoje (segunda-feira) fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus", revelou Everton Ribeiro, na Instagram, com uma imagem nos pés do Cristo Redentor, no Rio, com a mulher e os dois filhos.

"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos."

Companheiros de Bahia, casos de Rodrigo Nestor, Ademir, Caio Alexandre, e muitos torcedores/fãs do armador, mandaram mensagem de boa sorte e muitos sob o lema de que "já deu certo", esbanjando confiança em rápida volta aos gramados.

O Bahia repostou a revelação do problema de saúde do seu astro, mas não anunciou o prazo de recuperação. Muitos flamenguistas também mandaram mensagens de apoio e torcedores em geral exaltaram a dedicação do jogador que atuou por um mês ciente do problema e sem revelar para ninguém em busca de ajudar o Bahia.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Palmeiras se reapresenta com lista de desfalques e começa preparação para pegar o Juventude

Cúpula do Atlético-MG cobra elenco e comissão na Cidade do Galo

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Vamos vencer essa batalha'

Campeão mundial com Itália, Cannavaro será técnico do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Entenda por que áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras não será divulgado pela CBF

Elenco do Santos ganha dois dias de folga e se reapresenta na quarta-feira

Everton Ribeiro revela que passou por cirurgia após diagnóstico de câncer

Chelsea brinca com apelildo de Estêvão e exalta atuação do brasileiro na vitória sobre o Liverpool

Corinthians define data para reapresentação em meio à data Fifa

Sosa tem edema na coxa e Khellven avança em recuperação; como está o DM do Palmeiras

Ex-Palmeiras e Grêmio, Barrios é anunciado como treinador de time paraguaio