Everton Ribeiro revela que passou por cirurgia após diagnóstico de câncer

Everton Ribeiro, do Bahia, passou por cirurgia após diagnóstico de câncer Imagem: Jhony Pinho/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 14h13

Everton Ribeiro, meia do Bahia, revelou hoje, em postagem nas redes sociais, que passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com um câncer na tireoide.

O que aconteceu

O meia informou que recebeu o diagnóstico da doença há aproximadamente um mês. O jogador não deu maiores informações sobre o estágio do câncer ou como será a sequência do tratamento.

Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Everton Ribeiro, no Instagram

Everton Ribeiro compartilhou uma foto ao lado da família e se mostrou otimista: "Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos".

O Bahia compartilhou a postagem do meia, mas não informou por quanto tempo ele ficará afastado ou se será desfalque nos próximos jogos. O time tem um clássico com o Vitória na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

O camisa 10 e capitão foi titular ontem, na vitória contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O meia tem 53 jogos pelo time baiano nesta temporada, com três gols e seis assistências.

