Everton Ribeiro revela que passou por cirurgia após diagnóstico de câncer
Everton Ribeiro, meia do Bahia, revelou hoje, em postagem nas redes sociais, que passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com um câncer na tireoide.
O que aconteceu
O meia informou que recebeu o diagnóstico da doença há aproximadamente um mês. O jogador não deu maiores informações sobre o estágio do câncer ou como será a sequência do tratamento.
Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Everton Ribeiro, no Instagram
Everton Ribeiro compartilhou uma foto ao lado da família e se mostrou otimista: "Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos".
O Bahia compartilhou a postagem do meia, mas não informou por quanto tempo ele ficará afastado ou se será desfalque nos próximos jogos. O time tem um clássico com o Vitória na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.
O camisa 10 e capitão foi titular ontem, na vitória contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O meia tem 53 jogos pelo time baiano nesta temporada, com três gols e seis assistências.