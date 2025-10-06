São Paulo 2 x 3 Palmeiras precisa ser investigado, diz Arnaldo Ribeiro

O clássico São Paulo 2 x 3 Palmeiras, marcado pelo afastamento do árbitro Ramon Abatti Abel, é um jogo suspeito que precisa ser investigado, diz Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Para Arnaldo, os erros da equipe de arbitragem não foram "normais". O comentarista afirmou que Ramon Abatti Abel se tornou um "elemento suspeito" após as polêmicas do Morumbis.

Esse jogo precisa ser investigado. É um jogo suspeito. A gente não tem a divulgação dos áudios do VAR porque o Ramon Abatti Abel não foi ao VAR. A responsabilidade é dele. Mas a gente vai ter que ter acesso a isso. Eu imagino que o São Paulo até tenha. Mas o que aconteceu ontem no Morumbi não é normal. Não foi uma arbitragem normal. Foi uma arbitragem condicionada de um árbitro experiente fora da casa do time beneficiado, porque muitas vezes a gente vê isso acontecer pela pressão do ambiente na casa do time beneficiado. Ontem foi fora da casa. Teve um monte de coisa no jogo. Teve duelos táticos, acertos e erros, bom futebol, mas o jogo foi manchado.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo cobrou da CBF a divulgação das conversas da equipe de arbitragem no Choque-Rei. Além de Ramon Abatti Abel, o VAR Ilbert Estevam da Silva também foi afastado pela entidade.

Eu não digo que o campeonato está manchado, eu não digo que os árbitros são todos do mesmo nível, eu não digo que a arbitragem brasileira é ruim. As conclusões que o VAR não presta, eu acho que elas estão óbvias. Tem dia que o VAR é acionado, tem dia que o VAR não é acionado. Ou tem dia que o VAR interfere, tem dia que o VAR não interfere, mas o Sr. Ramon Abatti Abel, desde ontem, é um elemento suspeito. Tudo tem que ser investigado, todas as conversas que ele teve, porque o que aconteceu não é normal para um árbitro de primeiro escalão.

Arnaldo Ribeiro

