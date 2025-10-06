Erros rendem caminhão de frases fortes após rodada caótica para arbitragem

A rodada caótica para a arbitragem no Brasileirão rendeu revolta e frases fortes por parte de jogadores, técnicos e dirigentes.

Não por acaso o fim de semana terminou com dois árbitros centrais e dois árbitros de vídeo afastados pela CBF por causa de erros graves.

São Paulo 2 x 3 Palmeiras

O Palmeiras assumiu a liderança, ultrapassando o Flamengo. Mas não dá para falar sobre a virada diante do São Paulo sem mencionar o pênalti para o tricolor não marcado por Ramon Abatti Abel.

O VAR Ilbert Estevam da Silva também não sugeriu revisão. Houve questionamento também a respeito de uma entrada de Andreas Pereira que rendeu só amarelo, mas era passível de expulsão. Quem falou a respeito?

Nunca vivi algo tão escandaloso. Tenho 50 anos, 32 anos de futebol, como jogador e treinador. Nunca vi nada igual, nunca vi nada tão evidente . Hernán Crespo, técnico do São Paulo

É impossível o VAR não chamar, e eles chamam para tudo, em 90% das vezes, chama para nada, quando não deveria interferir. Hoje que precisava interferir, não apareceu. Realmente, o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha . Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo

Red Bull Bragantino x Grêmio

Outro jogo que terminou com árbitros afastados foi a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Grêmio, por 1 a 0.

O lance decisivo foi um pênalti marcado com auxílio do VAR, em um toque de mão no braço do lateral-esquerdo Marlon.

O ponto é que o jogador recolheu o braço junto ao corpo. Mesmo assim, já nos acréscimos, o pênalti foi marcado.

Saldo? Além da vitória do time paulista, uma onda de reclamação gremista e "geladeira" para o árbitro Lucas Casagrande e o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O Grêmio está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. Marlon, lateral-esquerdo do Grêmio

Flamengo pressiona

O Flamengo já tinha reclamado de Ramon Abatti Abel durante a semana, contestando a atuação dele no empate com o Cruzeiro, no Maracanã.

Como ele estava atuando diretamente no erro que beneficiou o Palmeiras, os rubro-negros colocaram a boca no trombone depois da derrota para o Bahia.

O que se passa em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira passada teve como prêmio apitar o nosso rival e fez o que fez . José Boto, diretor de futebol do Flamengo

A gente vem da Europa e eu estou assustado. Com a falta de critério, com o nível da arbitragem . Emerson Royal, lateral-direito do Flamengo

Quem mais reclamou?

O Botafogo contestou a não marcação de um pênalti sobre Arthur Cabral, na derrota por 2 a 0 para o Internacional.

John Textor foi às redes sociais para mandar o recado: "VAR ZZZZ (dormindo) de novo", disse ele, usando até emojis.

No Vasco x Vitória, a reclamação do time baiano foi principalmente direcionada à expulsão do zagueiro Lucas Halter, já no segundo tempo. Pouco depois, o Vitória até chegou a empatar, mas o Vasco foi para cima e venceu com gol nos acréscimos.