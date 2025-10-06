Topo

Esporte

Erros rendem caminhão de frases fortes após rodada caótica para arbitragem

do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

06/10/2025 05h30

A rodada caótica para a arbitragem no Brasileirão rendeu revolta e frases fortes por parte de jogadores, técnicos e dirigentes.

Não por acaso o fim de semana terminou com dois árbitros centrais e dois árbitros de vídeo afastados pela CBF por causa de erros graves.

São Paulo 2 x 3 Palmeiras

O Palmeiras assumiu a liderança, ultrapassando o Flamengo. Mas não dá para falar sobre a virada diante do São Paulo sem mencionar o pênalti para o tricolor não marcado por Ramon Abatti Abel.

O VAR Ilbert Estevam da Silva também não sugeriu revisão. Houve questionamento também a respeito de uma entrada de Andreas Pereira que rendeu só amarelo, mas era passível de expulsão. Quem falou a respeito?

Nunca vivi algo tão escandaloso. Tenho 50 anos, 32 anos de futebol, como jogador e treinador. Nunca vi nada igual, nunca vi nada tão evidente. Hernán Crespo, técnico do São Paulo

É impossível o VAR não chamar, e eles chamam para tudo, em 90% das vezes, chama para nada, quando não deveria interferir. Hoje que precisava interferir, não apareceu. Realmente, o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo

Red Bull Bragantino x Grêmio

Outro jogo que terminou com árbitros afastados foi a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Grêmio, por 1 a 0.

O lance decisivo foi um pênalti marcado com auxílio do VAR, em um toque de mão no braço do lateral-esquerdo Marlon.

O ponto é que o jogador recolheu o braço junto ao corpo. Mesmo assim, já nos acréscimos, o pênalti foi marcado.

Saldo? Além da vitória do time paulista, uma onda de reclamação gremista e "geladeira" para o árbitro Lucas Casagrande e o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior.

O Grêmio está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. Marlon, lateral-esquerdo do Grêmio

Flamengo pressiona

O Flamengo já tinha reclamado de Ramon Abatti Abel durante a semana, contestando a atuação dele no empate com o Cruzeiro, no Maracanã.

Como ele estava atuando diretamente no erro que beneficiou o Palmeiras, os rubro-negros colocaram a boca no trombone depois da derrota para o Bahia.

O que se passa em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira passada teve como prêmio apitar o nosso rival e fez o que fez. José Boto, diretor de futebol do Flamengo

A gente vem da Europa e eu estou assustado. Com a falta de critério, com o nível da arbitragem. Emerson Royal, lateral-direito do Flamengo

Quem mais reclamou?

O Botafogo contestou a não marcação de um pênalti sobre Arthur Cabral, na derrota por 2 a 0 para o Internacional.

John Textor foi às redes sociais para mandar o recado: "VAR ZZZZ (dormindo) de novo", disse ele, usando até emojis.

No Vasco x Vitória, a reclamação do time baiano foi principalmente direcionada à expulsão do zagueiro Lucas Halter, já no segundo tempo. Pouco depois, o Vitória até chegou a empatar, mas o Vasco foi para cima e venceu com gol nos acréscimos.

A gente não fala se o cara teve intenção. De repente é despreparo mesmo. Jair Ventura, técnico do Vitória

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Final da Copa Paulista impulsiona venda de camisas do Primavera e cria expectativa para Paulistão

Conheça André Luiz, joia da base que se destacou em vitória do Corinthians

Crespo confia em elenco para reverter má fase do São Paulo e revela meta

Erros rendem caminhão de frases fortes após rodada caótica para arbitragem

Conselho do Corinthians votará projeto para cobrir rombo de quase R$ 200 mi

São Paulo reclama de seis lances no clássico; Palmeiras tem três críticas

Palmeiras vira líder sob embalo de Flaco-Roque e retorno do 'fator Allianz'

Expulso, Wallace Yan mostra descontrole em rara chance recente no Flamengo

Ancelotti vê setor problemático se esfacelar antes mesmo de apresentação

Com 7º bônus, Poatan já faturou mais R$ 1,8 milhão com prêmios no UFC

Campeão da Série D 'fala alemão' e foi campeão nacional com apenas 12 anos