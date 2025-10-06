Entenda por que a CBF não divulgará os áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

O Choque-Rei deste domingo terminou com vitória do Palmeiras por 3 a 2, no Morumbis, mas a polêmica não ficou apenas em campo. Apesar das reclamações do São Paulo sobre possíveis erros de arbitragem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que não divulgará os áudios do VAR da partida.

O protocolo da CBF prevê a publicação das conversas apenas nos casos em que o árbitro de campo é chamado ao monitor para revisar um lance. No clássico, nenhuma das jogadas contestadas pelo São Paulo passou por esse procedimento.

Entre os episódios mais comentados estão um possível pênalti de Allan em Tapia no início do segundo tempo e uma entrada dura de Andreas Pereira em Marcos Antônio, que poderiam ter resultado em expulsão. Para o Tricolor, lances como o pisão de Gustavo Gómez em Tapia e o carrinho de Raphael Veiga em Enzo Díaz também teriam sido passíveis de punição, mas não receberam intervenção do VAR.

Mesmo com a indignação do São Paulo, que publicou nota oficial exigindo medidas da CBF, a entidade segue seu protocolo. A regra tem o objetivo de preservar a objetividade das revisões e limitar a divulgação a casos em que o árbitro de campo altere decisões.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos... pic.twitter.com/jdErS3Pm6y ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 5, 2025

Apesar disso, o presidente do São Paulo,, sugerindo inclusive a implementação de um "desafio" semelhante ao utilizado em outras ligas internacionais, permitindo que técnicos solicitem revisões em lances duvidosos.

No campo, o clássico foi eletrizante. O São Paulo abriu 2 a 0 com gols de Luciano e Tapia, mas o Palmeiras reagiu com Vitor Roque, Flaco López e Sosa, garantindo a virada e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor permanece na oitava posição, enquanto o Verdão ultrapassa o Flamengo e soma 55 pontos, com um jogo a menos.

Próximos jogos

São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Palmeiras