Em súmula, árbitro relata xingamentos de dirigentes do São Paulo após clássico

Neste domingo, o São Paulo foi superado pelo Palmeiras por 3 a 2, de virada, no Morumbis. Alguns lances, porém, geraram polêmica e protestos por parte dos dirigentes do Tricolor. Na súmula, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou xingamentos de Carlos Belmonte, diretor de futebol, e Rui Costa, diretor executivo, no túnel de acesso aos vestiários.

"Informo que no final do jogo no túnel de acesso aos vestiários, próximo à porta do vestiário da arbitragem se encontrava Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que, de maneira ofensiva, proferiu as seguinte palavras. "Filma ele, a vergonha, ele aí. O VAR não veio". Informo ainda que, ao seu lado, se encontrava Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, que, de maneira ofensiva, proferiu as seguintes palavras. "Vai tomar n..., uma vergonha". Informo que ambos foram identificados pelo delegado da partida", relatou o árbitro na súmula.

Por meio de nota oficial, o São Paulo protestou contra quatro possíveis erros. O mais acintoso deles é o possível pênalti não marcado quando a equipe ainda vencia o clássico por dois gols de vantagem. No lance, que ocorreu aos seis minutos do segundo tempo, Tapia foi derrubado por Allan sem querer dentro da área, mas a arbitragem julgou como "choque normal".

Além disso, o clube entende que houve falta em Tapia na origem do primeiro gol do Palmeiras, marcado por Vitor Roque, e alega que Gustavo Gómez e Andreas Pereira deveriam ter sido expulsos.

Veja abaixo a nota, na íntegra:

"O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos em lances capitais tiveram influência direta no resultado do jogo e representam um grave prejuízo esportivo ao São Paulo FC.

O mais escandaloso equívoco foi a não marcação de um pênalti claro em Gonzalo Tapia, quando o time são-paulino já vencia o jogo por 2 a 0. Mesmo diante da evidência do lance, o árbitro de campo ignorou a infração, e o VAR, que deveria corrigir o erro, optou por se omitir, causando perplexidade a todos que acompanharam a partida.

Pouco tempo depois, o São Paulo também foi prejudicado por outra falta clara em Gonzalo Tapia em jogada que originou um gol do adversário ? novamente sem qualquer intervenção da equipe de arbitragem.

Outros lances também passaram impunes: Gustavo Gómez atingiu Gonzalo Tapia com uma cotovelada e um pisão, em jogadas distintas, além do carrinho desproporcional de Raphael Veiga em Enzo, por trás, e da solada com o pé alto de Andreas Pereira em Marcos Antonio ? passíveis de cartão vermelho, mas também ignorados pelo árbitro e pelo VAR.

O São Paulo Futebol Clube exige que a Comissão de Arbitragem da CBF adote medidas imediatas diante de mais uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, que compromete a credibilidade da competição e o trabalho realizado por jogadores, comissão técnica e diretoria".

Após os protestos, a CBF se manifestou e anunciou o afastamento do árbitro Ramon Abatti Abel, responsável pela condução do clássico, e também de Ilbert Estevam da Silva, árbitro de Red Bull Bragantino x Grêmio ? partida que também gerou críticas. Ambos, assim como os árbitros de vídeo (VAR) dos dois jogos, passarão por processo de avaliação.