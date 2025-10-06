Em reunião, CBF mostra áudio do VAR ao São Paulo: arbitragem viu escorregão

Diretor executivo do São Paulo, Rui Costa participou de uma reunião com a CBF nesta segunda-feira para ouvir os áudios do VAR do Choque-Rei deste domingo.

O que aconteceu

Como o UOL mostrou mais cedo, o diretor executivo do Tricolor participaria de uma reunião online com a CBF para esclarecimento dos erros do clássico deste domingo. O lance mais polêmico, dentre os vários que são alvo de reclamação do Tricolor, foi um possível pênalti não marcado de Allan em Gonzalo Tapia, quando o jogo estava 2 a 0.

No encontro à distância, que terminou no início desta noite, Rui Costa ouviu os áudios do diálogo entre o árbitro de campo, Ramon Abatti Abel, e o VAR, Ilbert Estevam da Silva.

A avaliação da arbitragem foi que Allan escorregou antes de derrubar Gonzalo Tapia dentro da área e que a penalidade não deveria, portanto, ser marcada.

A reportagem apurou que a diretoria do São Paulo faz pressão para que a CBF torne os áudios entre Abatti Abel e Estevam da Silva públicos nesta terça-feira. A liberação do conteúdo foi um dos cernes do pronunciamento do presidente são-paulino, Julio Casares, na manhã desta segunda-feira.

É momento de ser firme. Eu apoiei o presidente (da CBF, Samir Xaud), apoio pela juventude, pelo idealismo e é uma pessoa bem-intencionada. Existe um protocolo de não ceder os áudios quando o VAR não chamar o árbitro de campo para o monitor. Presidente, vamos quebrar o protocolo. Precisamos do áudio Julio Casares, em pronunciamento à imprensa

Casares começou a agir depois da derrota por 3 a 2. O mandatário ligou para Samir Xaud, presidente da CBF, e para Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, e ouviu admissão da CBF pelos erros no clássico.

Os diretores Rui Costa e Carlos Belmonte, enquanto isso, falaram com a imprensa depois da partida. Ambos criticaram a atuação da arbitragem e questionaram a não intervenção do VAR.

Horas depois do clássico, a CBF anunciou, por nota, que Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva foram suspensos e entrariam em processo de 'reciclagem'.