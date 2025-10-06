Topo

Em recuperação, Neymar faz treino em academia particular em dia de folga do Santos

06/10/2025 16h23

Mesmo com o elenco do Santos de folga, Neymar treinou em uma academia particular nesta segunda-feira. O meia-atacante registrou a atividade em suas redes sociais.

"Passo a passo", escreveu o camisa 10 no Instagram.

Neymar se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, diagnosticada no dia 19 de setembro. O Peixe não determina prazo para retorno.

Essa é a terceira lesão do astro desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro. Ao todo, são 21 partidas, com seis gols e três assistências.

Programação do Santos

Em meio a data Fifa, o elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé na quarta-feira, quando começa a preparação para o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada da Série A. O embate está marcado para o dia 15 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Desfalques e retornos

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Tiquinho Soares contra o Corinthians. O centroavante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O zagueiro Alexis Duarte também não deve estar à disposição, já que vai defender o Paraguai em dois amistosos na data Fifa. A seleção paraguaia encara a Coréia do Sul no dia 14, véspera do clássico, às 8 horas, em Seul.

Mayke, por sua vez, é dúvida. O lateral direito foi desfalque diante do Ceará por uma inflamação no joelho direito.

Em compensação, Victor Hugo deve ser novidade. O meio-campista está em transição com fisioterapia depois de sofrer uma lesão muscular.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

