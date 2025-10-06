Em Goiânia, Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para encarar o Remo

Nesta segunda-feira, após o triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, o Athletico-PR iniciou a preparação para a partida contra o Remo, pela Série B. A delegação do Furacão permaneceu em Goiânia e, de lá, seguirá direto para Belém.

O time terá dois reforços para o duelo: o lateral esquerdo Léo Derik e o meio-campista João Cruz, que serviram a Seleção Brasileira no Mundial sub-20, desembarcam em Belém nesta terça-feira.

Por outro lado, o zagueiro Léo, expulso na vitória contra o Vila Nova na última rodada, cumprirá suspensão.

O Athletico fará o último treino nesta terça-feira antes de viajar para Belém, onde concluirá a preparação na quarta-feira. O jogo contra o Remo, válido pela 31ª rodada, está marcado para esta quinta, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Evandro Almeida.