E o Anderson Silva? Moicano eleva status de Poatan: "Melhor lutador brasileiro que já existiu"
O Brasil é uma das nações mais tradicionais quando o assunto são os esportes de combate. E no MMA, mais especificamente no UFC, não é diferente. Mas apesar de já ter revelado grandes campeões e estrelas na modalidade, ninguém se equiparou a Alex Pereira. Ao menos é nisto que acredita Renato Carneiro. Após ver 'Poatan' brilhar contra Magomed Ankalaev no último sábado (4), em Las Vegas (EUA), 'Moicano' elevou o striker paulista ao status de 'GOAT' do país tupiniquim.
O posicionamento nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), dividiu opiniões e gerou um grande debate entre os fãs, que lembraram nomes que marcaram época no Ultimate, como Anderson Silva e José Aldo, dentre outros. Posteriormente, em seu canal no Youtube, Moicano foi além e considerou 'Spider' na discussão, mas frisou que, em seu entendimento, Poatan está acima de qualquer brasileiro que já competiu na história.
"Ontem no UFC 320 foi feita a história. Alex Pereira, esse cara fez o inacreditável. Se tornou campeão aos 38 anos depois de já ter sido campeão duas vezes em duas categorias diferentes (...) Na minha opinião, se tornando o maior brasileiro do mundo das lutas de todos os tempos. Muita gente vai falar: 'P***, Moicano! E o Anderson Silva?'. Infelizmente, não é querendo tirar o legado do Anderson Silva, mas não tem para o Anderson Silva. Do jeito que foi (com Poatan), campeão de duas categorias, 84 kg e 93 kg", opinou Renato.
Noite de gala
A opinião de Moicano pode ter sido afetada pelo UFC 320. E não é para menos, já que Poatan teve uma noite de gala no show. Além de atropelar Ankalaev em 80 segundos, reconquistar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) e ganhar um bônus de 'Performance', o brasileiro ainda 'furou a bolha' ao ser parabenizado pelo craque Neymar Jr pelo seu desempenho. De olho em ampliar ainda mais seu legado aos 38 anos, Alex projetou uma superluta contra Jon Jones na Casa Branca em sua próxima aparição no octógono mais famoso do mundo.
