Diniz releva vaias a Léo Jardim e fala sobre novos objetivos no Brasileirão após vitória

Em um jogo de sete gols, o Vasco bateu o Vitória por 4 a 3 neste domingo, no Estádio de São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de confirmar o triunfo, o Cruzmaltino levou o empate após uma falha do goleiro Léo Jardim, que foi vaiado em certo momento pelo torcedor vascaíno. O técnico Fernando Diniz relevou as vaias ao jogador, que segundo ele, estreou "de verdade" pelo Gigante da Colina.

? ??°??'??.?"? ??°??'??.?"? Crias do Vasco da Gama. ? ?: Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/EDoKNQEgW2 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 6, 2025

"Provavelmente ele estreou no Vasco neste domingo (risos). Jogar em time grande e só ser vaiado agora é muito tempo. É bom para o Léo Jardim aprender que clube grande é assim. Quando se falha, a torcida tem o direito de vaiar. Roberto Dinamite já foi vaiado. Pedrinho, Giovanni, Juninho... Hoje ele (Jardim) tem que agradecer que estreou com o time vencendo", começou Diniz.

"Na história, todo goleiro que é muito bom como Dida, Rogério Ceni e Marcos falham, e geralmente não são falhas que geram derrota. Ele (Jardim) tem um crédito imenso. As vaias têm que ser bem entendidas. O Léo tem um crédito muito grande e já salvou o Vasco em diversas ocasiões", completou o treinador.

Fotos: Matheus Lima / Vasco.

Novos objetivos

Com a vitória, o Vasco abriu oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Agora, segundo o técnico Fernando Diniz, o Cruzmaltino tem condições de brigar por coisas maiores, como por exemplo, uma vaga na Libertadores.

"O Vasco tem que se distanciar da zona de rebaixamento e ficar livre dessa possibilidade de cair e, aos poucos, ele vai aspirando coisas maiores. Minha intenção não é que o Vasco lute contra o rebaixamento. O que eu quero mesmo e almejo é que o time se classifique direto para a Copa Libertadores. Nosso objetivo claro é esse, mas não adianta ficar olhando para classificação direta para a Libertadores na posição que a gente estava", disse Diniz.