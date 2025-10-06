Topo

Esporte

Diniz releva vaias a Léo Jardim e fala sobre novos objetivos no Brasileirão após vitória

06/10/2025 10h56

Em um jogo de sete gols, o Vasco bateu o Vitória por 4 a 3 neste domingo, no Estádio de São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de confirmar o triunfo, o Cruzmaltino levou o empate após uma falha do goleiro Léo Jardim, que foi vaiado em certo momento pelo torcedor vascaíno. O técnico Fernando Diniz relevou as vaias ao jogador, que segundo ele, estreou "de verdade" pelo Gigante da Colina.

"Provavelmente ele estreou no Vasco neste domingo (risos). Jogar em time grande e só ser vaiado agora é muito tempo. É bom para o Léo Jardim aprender que clube grande é assim. Quando se falha, a torcida tem o direito de vaiar. Roberto Dinamite já foi vaiado. Pedrinho, Giovanni, Juninho... Hoje ele (Jardim) tem que agradecer que estreou com o time vencendo", começou Diniz.

"Na história, todo goleiro que é muito bom como Dida, Rogério Ceni e Marcos falham, e geralmente não são falhas que geram derrota. Ele (Jardim) tem um crédito imenso. As vaias têm que ser bem entendidas. O Léo tem um crédito muito grande e já salvou o Vasco em diversas ocasiões", completou o treinador.

Fotos: Matheus Lima / Vasco.

Novos objetivos

Com a vitória, o Vasco abriu oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Agora, segundo o técnico Fernando Diniz, o Cruzmaltino tem condições de brigar por coisas maiores, como por exemplo, uma vaga na Libertadores.

"O Vasco tem que se distanciar da zona de rebaixamento e ficar livre dessa possibilidade de cair e, aos poucos, ele vai aspirando coisas maiores. Minha intenção não é que o Vasco lute contra o rebaixamento. O que eu quero mesmo e almejo é que o time se classifique direto para a Copa Libertadores. Nosso objetivo claro é esse, mas não adianta ficar olhando para classificação direta para a Libertadores na posição que a gente estava", disse Diniz.

  • Agora, o Vasco tem 33 pontos após 27 jogos, e assim ocupa a 11ª colocação. O próximo compromisso do Gigante da Colina é no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Uruguai convoca Torres e Martínez e aumenta desfalques do Palmeiras; Piquerez não é chamado

Imprensa argentina repercute arbitragem do Brasileirão: 'Escândalo'

Por que CBF não divulgará os áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras

Samuel Lino vira alvo de críticas da torcida do Flamengo após bons jogos e seleção: 'Peladeiro'

Febre, lesões e mais: Poatan revela problemas antes da 1ª luta contra Ankalaev

Palmeiras enfrentará Juventude sem volantes e dupla de ataque titular; entenda

Seleção do Uruguai anuncia convocação com 18 jogadores, dois palmeirenses

Diniz releva vaias a Léo Jardim e fala sobre novos objetivos no Brasileirão após vitória

Flamengo tem sede pichada após derrota para o Bahia: 'Lino peladeiro'

Pênalti em São Paulo x Palmeiras? Como ex-árbitros analisaram os lances do clássico

Casa Branca receberá lutas do UFC em 14 de junho, diz Trump