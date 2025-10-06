Topo

De olho na Copa do Mundo, Uzbequistão anuncia a contratação do técnico italiano Cannavaro

06/10/2025 10h28

Nesta segunda-feira, o Uzbequistão - que estreará em Copas do Mundo na edição de 2026 - anunciou o italiano Fabio Cannavaro, campeão mundial em 2006, como novo técnico da seleção. O vínculo do treinador, de 52 anos, é válido até o final do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Apesar da carreira brilhante como jogador, com passagens por Parma, Inter de Milão, Real Madrid e Juventus, Cannavaro não conseguiu repetir o sucesso como técnico. O italiano treina desde 2014, mas só teve um bom desempenho no futebol chinês.

Carreira de Cannavaro

Cannavaro iniciou sua carreira como treinador em novembro de 2014, no extinto Guangzhou Evergrande. Lá, ficou apenas 22 jogos antes de dar lugar a Felipão, que conquistou todos os títulos possíveis com a equipe.

Logo depois, o comandante foi para o Al-Nassr, antes do investimento estatal no futebol saudita. Após apenas 11 jogos, foi demitido novamente. Em 1º de julho de 2016, assumiu o TJ Quanjian.

Cannavaro teve sucesso no modesto clube chinês, conquistando a segunda divisão nacional em 2016. Devido ao bom desempenho, voltou ao Guangzhou Evergrande em novembro de 2017, após a saída de Felipão.

Em sua segunda passagem, conquistou o título do Campeonato Chinês e a Supercopa da China. Permaneceu na equipe durante quatro anos e deixou o clube após a crise financeira que atingiu o futebol chinês.

De 2022 até hoje, comandou Benevento e Udinese, na Itália, e o Dinamo Zagreb, na Croácia, mas não obteve sucesso em nenhuma das equipes.

Seleção do Uzbequistão

Cannavaro chega ao Uzbequistão para substituir o técnico Timor Kapadze, responsável por classificar a seleção para a Copa do Mundo. Kapadze assumirá o Pakhtakor, um dos principais clubes do país, e seguirá com um cargo na federação uzbeque.

Nesta Data Fifa, o Uzbequistão fará amistosos contra Kuwait e Uruguai. Nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília), Cannavaro estreia diante do Kuwait, e na próxima segunda-feira (13) enfrenta os uruguaios.

