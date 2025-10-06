De olho na Copa do Mundo, Uzbequistão anuncia a contratação do técnico italiano Cannavaro

Nesta segunda-feira, o Uzbequistão - que estreará em Copas do Mundo na edição de 2026 - anunciou o italiano Fabio Cannavaro, campeão mundial em 2006, como novo técnico da seleção. O vínculo do treinador, de 52 anos, é válido até o final do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Apesar da carreira brilhante como jogador, com passagens por Parma, Inter de Milão, Real Madrid e Juventus, Cannavaro não conseguiu repetir o sucesso como técnico. O italiano treina desde 2014, mas só teve um bom desempenho no futebol chinês.

?? Fabio Cannavaro ? Head Coach of the Uzbekistan National Team! The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro ? a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern... pic.twitter.com/rF1TAdjba0 ? O'zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Carreira de Cannavaro

Cannavaro iniciou sua carreira como treinador em novembro de 2014, no extinto Guangzhou Evergrande. Lá, ficou apenas 22 jogos antes de dar lugar a Felipão, que conquistou todos os títulos possíveis com a equipe.

Logo depois, o comandante foi para o Al-Nassr, antes do investimento estatal no futebol saudita. Após apenas 11 jogos, foi demitido novamente. Em 1º de julho de 2016, assumiu o TJ Quanjian.

Cannavaro teve sucesso no modesto clube chinês, conquistando a segunda divisão nacional em 2016. Devido ao bom desempenho, voltou ao Guangzhou Evergrande em novembro de 2017, após a saída de Felipão.

Em sua segunda passagem, conquistou o título do Campeonato Chinês e a Supercopa da China. Permaneceu na equipe durante quatro anos e deixou o clube após a crise financeira que atingiu o futebol chinês.

De 2022 até hoje, comandou Benevento e Udinese, na Itália, e o Dinamo Zagreb, na Croácia, mas não obteve sucesso em nenhuma das equipes.

Full squad of the Uzbekistan national team's training camp for matches against Kuweit ?? and Uruguay ??#MilliyJamoa pic.twitter.com/jDfdFXIcNl ? O'zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 3, 2025

Seleção do Uzbequistão

Cannavaro chega ao Uzbequistão para substituir o técnico Timor Kapadze, responsável por classificar a seleção para a Copa do Mundo. Kapadze assumirá o Pakhtakor, um dos principais clubes do país, e seguirá com um cargo na federação uzbeque.

Nesta Data Fifa, o Uzbequistão fará amistosos contra Kuwait e Uruguai. Nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília), Cannavaro estreia diante do Kuwait, e na próxima segunda-feira (13) enfrenta os uruguaios.