Da folga em SC ao voo a Seul: Paulo Henrique vive noite louca de convocação

Imagine você viajar com a família para Santa Catarina, num raro momento de folga, e ao desembarcar em Florianópolis descobrir que precisará deixar a capital catarinense imediatamente para ir a Seul, capital da Coréia do Sul, a mais de 16 mil quilômetros de distância? Esta "loucura do bem" foi vivida ontem à noite pelo lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, convocado de última hora pela seleção brasileira.

Precisou voltar ao Rio e fazer conexão

O chamado do técnico Carlo Ancelotti aconteceu por volta das 22h, quando o jogador já havia deixado São Januário rumo a Santa Catarina. À tarde ele teve uma grande atuação na vitória vascaína por 4 a 3 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

A convocação aconteceu pois o lateral Wesley, da Roma (ITA), que estava na lista inicial, se lesionou no Campeonato Italiano.

Paulo Henrique, porém, já havia comprado passagens para Santa Catarina pois o Vasco combinou previamente com o elenco que cederia dois dias de folga após a partida contra o Vitória em virtude da Data Fifa. O estado na região Sul é o local de origem de sua esposa, Patrícia Casani.

O chamado às pressas fez com que "PH" mudasse bruscamente sua logística. Ele precisou retornar ao Rio de Janeiro para fazer a conexão em direção a Seul. O técnico Carlo Ancelotti aguarda sua presença no treino desta quarta-feira (8) de manhã da seleção.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na sexta-feira (10). Em seguida, a seleção viaja para Tóquio (JAP), onde no dia 14 encara o Japão, também em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

Assistiu Brasil x Chile da arquibancada mesmo já na pré-lista

Esta é a primeira vez que Paulo Henrique foi convocado, algo que ele tratava como um "sonho de menino".

O fato curioso é que mês passado o lateral direito estava na arquibancada do Maracanã, como um torcedor comum, para assistir a partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Paulo Henrique de torcedor, com a esposa Patrícia, em jogo entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias Imagem: Instagram / @patycasani

E mais curioso ainda é que o jogador já havia entrado na pré-lista para a então Data Fifa, mas acabou não sendo convocado.

Um dos jogos que contribuiu para a convocação foi a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na semana passada, quando fez um gol e deu uma assistência sob os olhares do diretor da CBF, Rodrigo Caetano, que estava em São Januário junto com observadores-técnicos da seleção.

Na tarde de hoje, em meio à correria das conexões dos voos, Paulo Henrique postou sobre a emoção de ter sido convocado pela primeira vez: